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В текущем варианте графика анонс новых настольных процессоров AMD Ryzen 7000 запланирован на 02:00 по МСК 30 августа 2022 года. Поступить в продажу они должны были уже с 15 сентября, но по информации обозревателя Chiphell старт продаж скорее всего будет перенесён на 27 сентября, то есть на тот же день, когда Intel представит свои десктопные процессоры Raptor Lake-S 13-го поколения. Сам перенос связывают с необходимостью доработки BIOS для платформы AM5, которая станет первой у компании AMD, имеющей поддержку DDR5 и PCIe Gen5.
И пока компания готовится к анонсу и релизу, энтузиасты потчуют поклонников AMD инсайдерской информацией о быстродействии представителей нового поколения. К сожалению, здесь порадовать "красных" фанатов пока что нечем, поскольку новинки уступают своим будущим соперникам - процессорам Intel 13-го поколения.
Известный инсайдер под ником @greymon55, как всегда, в зашифрованном виде, опубликовал информацию о результатах прохождения процессорами Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X одноядерного "забега" в популярном тесте Cinebench R23, в котором они набирают 19ХХ и 20ХХ балов соответственно.
Такие результаты сопоставимы с производительностью процессоров Intel Core i7-12700K и i9-12900K текущего поколения, но явно не дотягивают до предварительных результатов процессоров Intel Raptor Lake-S 13-го поколения.
Тем не менее терять надежду не стоит, ведь, во-первых, это результаты тестов инженерных образцов Ryzen 7000, а розничные варианты могут иметь более высокую тактовую частоту и повысить свой уровень. А во-вторых, необходимо дождаться выхода стабильной версии BIOS. Проблема с прошивкой не является надуманной и действительно существует: некоторые инсайдеры отмечают невозможность прохождения процессорами Ryzen 7000 теста программы CPU-Z, в котором они либо зависают на 80% исполнения, либо показывают явно не корректную производительность.
В любом случае конец всем спекуляциям будет положен очень скоро и компания AMD предоставит официальные данные о быстродействии новинок на своей презентации.
Источник: Videocardz