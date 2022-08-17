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AMD откладывает запуск процессоров Ryzen 7000 из-за проблем с BIOS
Компании AMD нужно время на "допиливание" прошивки.
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Анонс новых настольных процессоров AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4 должен состояться 30 августа 2022 года в 02:00 по МСК. Трансляция презентации будет вестись на youtube-канале компании AMD.

По всем ранее полученным данным процессоры AMD Ryzen 7000 должны были поступить в продажу уже 15 сентября 2022 года. Сама компания AMD не объявляла именно эту дату, как официальную, но на внутренних встречах с партнёрами, обозревателями и производителями материнских плат упоминалось именно это число.

Ресурс Videocardz сообщает, что один из обозревателей из Chiphell разместил на форумах сведения о том, что они были проинформированы о переносе даты "снятия" DNA (соглашения о неразглашении) и релиза до последующего уведомления.

По предварительным данным задержка связана с необходимостью проведения дополнительной работы над BIOS. Авторы выражают надежду, что проблемы не являются серьёзными и речь идёт лишь об оптимизации прошивки. Платформа AM5 является новым и первым поколением AMD с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5 и PCIe Gen5, так что компании может требоваться больше времени на тестирование.

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Теперь вероятной датой выхода процессоров AMD Ryzen 7000 называется 27 сентября. В этот же день Intel должна представить свои настольные процессоры Raptor Lake-S 13-го поколения.

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