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Не так давно я был вынужден совершить рейд по площадке Авито и рассказал, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно. За время проведенное в борьбе с перекупщиками я просмотрел сотни объявлений, многие из которых привели меня в изумление, поскольку я не подозревал, что ниже описанная проблема имеет такие масштабы. Поскольку выбранный мной диапазон цен на странице Авито был установлен от 3000 до 15000 рублей, то мне часто попадались объявления о продаже неисправных видеокарт. Всё дело в том, что Авито буквально завалено тоннами вышедших из стоя графических ускорителей, которые перестали работать после того, как пользователи решили поковыряться в них своими не совсем прямыми ручками. Зачем они вообще это делали - известно только им. Всё же с парой из них я перекинулся сообщениями и в целом их ответы были идентичны. Эти пользователи решили поменять термопасту, потому что так принято. Некоторые искренне думают, что менять термопасту просто необходимо как минимум раз в год, а некоторые делают это и того чаще. Перед как решиться написать данную статью я знал, что опытные оверы, скорее всего, закидают меня тапками, но возмущение, вызванное упомянутым стереотипом, буквально вынудило меня сделать это, так что не обессудьте. Предлагаю разобраться в обоснованности данного мифа. Я не стану искать его источник, поскольку делать это уже бесполезно, но я уверен, что это необходимо прекратить.

Часть первая. Я специалист!

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Каждый компьютерный энтузиаст проходит стадии становления от новичка до опытного. Это длительный и плавный процесс, в ходе которого необходимо очень много читать, набираясь знаний. Лезть внутрь чёрной коробки человеку, называющему системный блок "процессором" категорически запрещено. Как же определить, что вы готовы к самостоятельной сборке компьютера или к его обслуживанию? На мой взгляд это можно сделать лишь тогда, когда вы сами способны доверить себе подобные процедуры, сугубо здраво оценив свои возможности. Ведь на кону дорогостоящие комплектующие. Или как бы сказал мастер Йода: "Лишь силу в себе ощутив, будешь готов ты вступить на путь этот, юный падаван!".

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Часть вторая. Когда термопасту менять точно не нужно!

Здесь всё достаточно просто и банально. На видеокарте категорически нельзя менять пасту в гарантийный период. Во-первых, вы лишитесь гарантии, нарушив пломбу. Во-вторых, даже если производитель её не поставил, то специалист гарантийного отдела или сервиса в будущем может вас "завернуть", обнаружив царапины на крепежных винтах или определив незаводской термонтерфейс. К тому же все заводские термопасты, как правило, с легкостью выдерживают 3-летний гарантийный срок.

Не стоит менять термопасту и перед продажей видеокарты на вторичном рынке, нарушая при этом пломбу. Покупатели с большей охотой берут карты, внутрь которых никто не лазал.

Часть третья. Так когда же необходимо менять термопасту на видеокарте и процессоре?

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Стоит запомнить простое правило - термопасту не нужно менять по расписанию (раз в год или чаще)! Одной единственной причиной, по которой необходимо сменить пасту является повышение температур GPU или CPU до неприемлемых значений. Причём вы должны быть уверены, что произошло это не из-за каких-либо иных причин, таких как выход из строя вентиляторов, разгона, изменения настроек, переезда "железа" в плохо проветриваемый корпус и тому подобное.

Процесс деградации свойств термоинтерфейса достаточно длительный, а значит чтобы точно знать, что дело именно в пасте, вы должны были фиксировать это постепенное повышение температуры. А потому изредка наблюдайте за показателями температур в своей системе, хотя бы с помощью той же программы HWiNFO64. Это же правило касается и центрального процессора. При первом нанесении термопасты сначала выберете качественную и проверенную другими пользователями. К примеру Arctic MX-2 или MX-4. Есть множество и других замечательных термопаст, которые можно нанести всего один раз и их хватит до следующего апгрейда или полной смены системы. Да, хорошие термоинтерфейсы стоят дороже, но всё это окупается вашим спокойствием и отсутствием необходимости лишний раз разбирать систему. К тому же купить можно самый маленький по объёму шприц.

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Часть четвёртая. А чем опасна замена термопасты неопытным пользователем?

Начнём с центрального процессора. Нередки случаи, когда в ходе процедуры замены термоинтерфейса пользователи повреждают мелкие элементы на материнской плате, рядом стоящей не снятой видеокарте, лишенной защитного бэкплейта.

Некоторые умудряются повредить контактные ножки, выдернув кулер вместе с присохшим к нему процессором. Другие, чтобы очистить крышку процессора, вынимают его или затем ставят его на место столь не аккуратно, что повреждают ножки сокета. Или вовсе после нанесения пасты устанавливают кулер не правильно, допуская прогиб материнской платы.

Процедура замены термопасты на видеокарте более сложная, кропотливая и не терпит спешки. Чаще всего причиной выхода из строя становится повреждение мелких элементов на плате видеокарты. А основная причина - это повреждение кристалла GPU или россыпи мелких элементов вокруг него во время удаления старой пасты.

Кроме того, в процессе разбора частенько рвутся термопопрокладки на чипах памяти и системе питания или они смещаются относительно своего старого положения, уже и так будучи деформированными. Подобрать новые термопрокладки нужной толщины, плотности и теплопроводности - задача не такая уж и простая, как может показаться на первый взгляд.

К тому же, изменение давления радиатора на чипы в ходе демонтажа и последующего монтажа системы охлаждения само по себе не является для них полезным, если говорить о припое.





Итог

Указанные аргументы могут показаться кому-то неубедительными и они имеют полное право высказать своё мнение по этому вопросу, ведь присущая мне природная скромность, интеллигентность и здравомыслие не позволяют претендовать на звание всё знающего опытного пользователя. Тем не менее я предлагаю пользоваться старым правилом "Работает - не трогай!" и осуществлять замену термопасты только в случаях, указанных в третьей части данной статьи, то есть в исключительных.

Также хотелось бы добавить немного из личного опыта. Несколько раз мне доводилось менять термопасту на очень древних видеокартах с нетронутой пломбой. И каждый раз я отмечал, что замена термоинтерфейса не приводила к хоть сколько-нибудь значимому снижению температуры GPU, а значит не имело практического смысла.