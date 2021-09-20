Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама





На днях у меня безвременно скончалась моя Palit GeForce RTX 3070 GamingPro. В декабре 2020 года я переборол жадность и приобрёл её как мне тогда казалось за безумную сумму денег. Позже жизнь показала, что та цена была и не цена вовсе, а просто подарок. Я холил её и лелеял, я не осквернял её майнингом и использовал только в играх. Она стояла в просторном, хорошо проветриваемом корпусе с качественным блоком питания и все её жизненные показатели были в полном порядке, а температуры никогда не выходили за разумные пределы. Разгона она также не знала и казалось бы жила, как в раю. Но потом она погасла и уехала в сервисный центр на гарантийный ремонт.

Поскольку раньше, чем через месяц-полтора её возвращения из ремонта я не ждал, то было принято решение купить временную "затычку". А поскольку в моей системе стоит Ryzen без интегрированной графики, то покупка временного решения из потребности превратилась в крайнюю необходимость. Покупать временную видеокарту в магазине мне показалось крайне неразумно и поэтому мой взор пал на Авито. Сначала я решил купить самую дешевую видеокарту в своём городе, руководствуясь принципом "лишь бы выдавала картинку на монитор", но затем, прикинув, что месяц-полтора это не так и мало, а за это время мне может захотеться поиграть хотя бы во что-то нетребовательное, я решил приобрести видеокарту в диапазоне производительности от GTX 660 (GTX 750) до GTX 1060 3GB. А позже продать её в цену покупки. В общем я нацелился на видеокарту, которая не должна быть интересна майнерам, а значит, как мне казалось, должна стоить разумных денег.

Был выделен выходной день, запущен старый ноутбук, и охота за затычкой на Авито началась! Применив различные критерии поиска и ознакомившись с текущими рыночными ценами, я не слабо так был удивлён. Старый хлам, который год назад продавцы умоляли у них купить, сейчас продаётся по новым, гордым и независимым ценам. Когда-то давно я покупал в SLI две GTX 660 примерно по пять тысяч рублей, новыми в магазине в год релиза. Уже не вспомнить, но это был кажется 2012 или 2013 год. Позже я их продал по 3500 рублей. Чёрт меня подери! Сейчас их продают по 5000-9000 рублей. Цены на GTX 1060 3GB так же произвели на меня неизгладимое впечатление. Но это всё не важно и необходимо перейти к главному.

Авито я непрерывно мониторил целый день, параллельно занимаясь другими делами. Страница со всеми новыми объявлениями автоматически обновлялась раз в 30 секунд. Это значит, что при появлении нового объявления о продаже видеокарты на Авито из любого уголка России я тут же его видел одним из первых. Диапазон цены был установлен от 3000 до 15000 рублей, чтобы отсеять откровенный хлам и не нужный мне оверпрайс. Надежды на уведомления от Авито о появлении новых объявлений не было, так как они приходят с запозданием. Так вот, суть проблемы заключается в том, что периодически появлялись очень заманчивые объявления. К примеру GTX 1050 Ti за 5000 рублей. Кто-то возразит, что таких цен не бывает и это мошенники, но я вас уверяю, что иногда некоторые люди скидывают реальные рабочие комплектующие по заниженным ценам. И это происходит постоянно, если охватывать всю страну. Причины на то бывают разные. Я и сам когда-то пару раз продавал свои железки по крайне низкой цене. В таких объявлениях и продавцы были со старой регистрацией, и отзывы отличные, и вроде бы всё в них было прекрасно. Но есть одно но! Каждый раз, когда открывал подобные привлекательные предложения, все товары были уже выкуплены и на странице товара обреченно светилась надпись "товар зарезервирован". Таким образом, все недорогие видеокарыты, даже те, что "не майнерские", мгновенно выкупались в течении минуты-двух. Так случилось много раз. Я даже не успевал оформить "авито-доставку". Что же происходит и почему купить видеокарту на Авито существенно ниже среднерыночной цены практически нереально?

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Поначалу я решил, что это дело рук ботов. Один раз я видел, как выкупилась нерабочая GTX 1060 3GB, а через 10 минут резерв был отменен. Значит после бота, решил я, приходит человек и смотрит, что ему боты там понакупали, отменяя плохие заказы. Узнать ответ на этот вопрос мы сможем только проведя свой собственный эксперимент. Так тому и быть!

Я разыскал один свой старый заброшенный аккаунт, подключил к нему дефибриллятор и он ожил. Его даже не украли. Для чистоты эксперимента выберем небольшой город на удалении от столицы, но не очень далёкий. Два-четыре дня пути авито-доставкой достаточно. Берем псевдоним и поехали.

Попробуем продать GTX 770 за 4000 рублей. Да, удивительно, но за эту цену они разлетаются как пирожки буквально за секунды. Пару таких у меня увели из-под носа. У нас нет задачи кого-либо обмануть и незаконно завладеть чьими-то деньгами - все зарезервированные деньги обязательно вернутся к своим владельцам, а мы к ним не прикоснёмся. Для начала проверим, действительно ли на Авито все видеокарты скупают боты. Для этого мы сообщим, что наша видеокарта нерабочая, но не будем использовать ключевые слова, по которым бот мог бы определить, что карта неисправна. Вот оно - наше объявление.

Включаем авито-достаку и публикуем. В 22:11 по московскому времени объявление проходит модерацию и становится доступным всем нашим соотечественникам и искусственному интеллекту.

Ждём. Проходит минута - пока что ничего. Другая, третья, десять - ничего! Видеокарту никто авито-доставкой не купил. Ну как же так? Получается я оказался не прав и никаких ботов-скупщиков не существует, а я параноик? Но на второй минуте приходит сообщение. Судя по объявлению в профиле этот парень занимается ремонтом видеокарт, а его сообщение говорит о том, что он не лишен чувства юмора. Вот значит кто мониторит объявления по ту сторону.

реклама





Хорошо, передумываем продавать и удаляем объявление.

Для чистоты эксперимента попробуем продать GTX 780 за 6000 рублей. Да я видел такую же карту в подобную цену у продавца с хорошим профилем и опять же просто не успел её купить. Карта горячая и прожорливая, а её производительность уже не актуальна. Многие из них уже давно почили от отвала чипа. Вновь создаём объявление, указываем, что наша карта полностью рабочая, публикуем и ждём. В 22:32 по МСК объявление ещё на модерации. В 22:33 оно публикуется на всю страну. Проходит 10 секунд, затем 40 - есть, клюёт! Спустя 45 секунд товар куплен через Авито-доставку и светится надпись "товар зарезервирован".

От покупателя приходит сообщение - "Добрый день. Отправить получится?". Не сегодня, братан, извини! Мы тут экскременты экспериментируем. Надеюсь ты не в обиде. Снова передумываем продавать, отменяем заказ и деньги возвращаются владельцу, а мы удаляем объявление.

Смотрим профиль покупателя.

Он очень обширный и я приведу лишь его часть. У парня было продано пару десятков "майнерских" видеокарт. Он явно либо майнер, либо перекуп, либо и то, и другое. Вот зачем ему ещё и GTX 780 спрашивается? Пробовать продать более серьёзную видеокарту смысла нет - я думаю и так всё уже ясно.

Настало время подвести итоги.

1. Купить на Авито игровую видеокарту "немайнерской категории" по цене существенно ниже среднерыночной цены практически нереально. Все подобные новые объявления круглосуточно мониторятся десятками, если не сотнями различных перекупщиков и ремонтников, которые мгновенно в течении 1-2 минут скупают все самые лакомые предложения в объявлениях, где включена авито-доставка. У этих парней уже сохранены на Авито реквизиты банковской карты, а сами они обладают реакцией мангуста.

2. Купить видеокарты с подобной ценой можно только в объявлениях, где Авито-доставка выключена. А это значит, что сделать это можно только в своём городе, а если он небольшой, то ждать вы можете бесконечно. Можно конечно договорится с продавцом о пересылке по предоплате, но тогда вы рискуете получить коробку с пакетом риса.

3. Купить более серьёзные видеокарты (уже "майнерской" категории) по очень привлекательной цене, начиная от народных GTX 1060 6GB, AMD RX 470 и заканчивая топами, ещё более нереально, поскольку они быстро скупаются уже не только перекупами, но и многочисленными майнерами.

4. Чтобы всё-таки купить игровую видеокарту очень дешево - нужно самому стать "мангустом". Но на это потребуется очень много времени и нервов.

5. Можно легко купить любую видеокарту по среднерыночной цене. Только вот незадача - рыночные цены кусаются как голодные волки.





PS: в ходе эксперимента никто вроде не пострадал.



