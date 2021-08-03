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С момента анонса технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution, призванную повышать кадровую частоту в играх и явившуюся ответом компании AMD на аналогичную технологию Nvidia DLSS, прошло уже достаточно много времени, но пользователи до сих пор не определились какая из них лучше. Причиной тому является недостаточное количество игровых проектов, поддерживающих обе технологии и сравнительное небольшое количество самих проведенных тестов. Одной из таких игр с поддержкой двух режимов стал выпущенный 1 июня 2021 года шутер Necromunda: Hired Gun. Известный немецкий ресурс Igor'sLAB взялся протестировать в нём работу Nvidia DLSS и AMD FSR на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080. Выбор видеокарты определялся тем, что DLSS работает только с картами NVIDIA RTX, а AMD FSR имеет поддержку карт как AMD, так и NVIDIA. Методика тестирования предусматривала запись отрезков игры в разрешении 1440p с последующим сравнением качества полученных изображений на скриншотах. Кроме того был проведен замер кадровых частот.

Результаты оказались следующими.

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Если говорить о максимальном приросте в кадровой частоте, которую могут обеспечить обе технологии, то здесь впереди оказалась технология FSR. По сравнению с нативным изображением FSR продемонстрировала почти двойной прирост в режиме Performance. Тем не менее, автор отмечает, что в сопоставимых режимах (например 241 FPS и 254 FPS на диаграмме) разница в кадровой частоте слишком маленькая, чтобы быть заметной "на глаз".

Прямое сравнение в сопоставимых режимах показало следующие результаты.

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В режимах DLSS Quality против FSR Ultra Quality автор отмечает преимущество у технологии FSR, тогда ка DLSS даёт боле размытую картинку в деталях.

В режимах DLSS Balanced против FSR Quality автор вновь отмечает лучшую детальность объектов и резкость у FSR, однако упоминает, что детали оружия становятся лучше у DLSS. А в целом обе картинки выглядят хорошо.

Режим DLSS Performance против FSR Balanced по мнению автора теста демонстрирует преимущество уже на стороне технологии NVIDIA.

Режимы DLSS Ultra Performance и FSR Performance выглядят одинаково сомнительно. Но их предназначением является максимальный FPS, а потому качество уходит на задний план.

Подводя итоги, автор отмечает очень хороший старт технологии AMD. Она появилась недавно, тогда как NVIDIA DLSS присутствует с 2018 года. И хотя список поддерживаемых игр у FSR пока что небольшой, но нет сомнений что он будет постоянно расширяться. Также FSR обладает поддержкой графических ускорителей от различных производителей (включая консоли), чего нет у NVIDIA. У FSR открыт исходный код, а значит её проще реализовать, чем DLSS. Если же оценивать обе технологии с точки зрения производительности в повышении кадровой частоты, то FSR выигрывает у DLSS по этому показателю незначительно. Оценивать их работу необходимо в совокупности с качеством итогового изображения, а оно, в целом, находится на одном примерном уровне. Конечный выбор технологии зависит от предпочтений самого пользователя и от типа видеокарты, которую он имеет.

Не стоит также забывать и о субъективности оценки при подобных сравнениях.





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