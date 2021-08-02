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Безусловно, 2021 год выдался тяжёлым для всех компьютерных пользователей. Кроме дефицита видеокарт и безумных цен на них, постоянного повышения цен на оперативную память, в апреле стремительно набрала оборот новая напасть — майнинг Chia. Поскольку майнинг этой криптовалюты осуществляется с помощью HDD И SSD, то цены на них мгновенно взлетели, заметно проредив ассортимент магазинов. Скупать жёсткие диски бросились все желающие быстро и недорого разбогатеть. Подливали масла в вагон истории о биткоине, в которых вспоминалось как несколько лет назад на две монеты этой криптовалюты покупали пиццу, а в этом году за те же две монеты уже можно было купить новую квартиру. Самыми востребованными у майнеров Chia оказались скоростные NVMe SSD объёмом от 1 ТБ и HDD с большим гарантийным сроком и объёмом от 4 ТБ.
В июне я
изучил вопрос, как майнинг Chia изменил цены на накопители и сейчас пришло время узнать, чем вся эта история закончилась. И поможет нам в этом именно прошлый проведенный
анализ. Сегодня цена за одну монету Chia (XCH) колеблется в районе 260 долларов США, при суточном объеме торгов в районе 51 миллионов долларов. Сама Chia, на старте разрекламированная чуть ли не как "убийца биткоина", стала очередным простым альткоином и плотно привязалась к курсу того самого Bitcoin. В обращении сейчас находится около 1,30 миллиона XCH.
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Многих людей в Chia поначалу привлекла именно казавшаяся низкой "цена входа". Казалось бы, достаточно иметь объёмный жёсткий диск, засеять его, практически не расходуя электричества, получить монеты и ждать осуществления своей мечты о богатстве. Но на деле всё оказалось совсем иначе. Сложность сети стремительно росла, а цена "входного" оборудования превысила все разумные пределы. Сегодня главной проблемой майнеров Chia становится вопрос окупаемости хотя бы самого оборудования. Ни о каком шансе неслыханно разбогатеть не может идти и речи. Многие разочаровавшиеся пытаются продать закупленное оборудование на вторичном рынке. Сейчас большинство специалистов крайне не рекомендуют вступать в этот "бизнес", хотя находятся оптимисты, продолжающие пророчить Chia великое будущее.
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Итак, перейдём к конкретике. В прошлом анализе цен за точку отсчёта мной были взяты несколько популярных у пользователей моделей SSD и HDD. Сравним цены на них тогда (30.04.2021 и 31.05.2021) и сейчас. Достаточно ходовой среди пользователей, недорогой жесткий диск
SEAGATE Barracuda ST1000DM010 объёмом 1ТБ сейчас стоит 2890 рублей, скинув в цене 300 рублей относительно апрельской цены и 200 от майской. Диск в свободном доступе.
Но он не является майнерским и потому необходимо перейти именно к ценам моделей большего объёма. В прошлый раз я "заскринил" четыре модели.
- А вот цена жесткого диска
SEAGATE Ironwolf Pro ST6000NE000 с пятилетней гарантией и объёмом 6ТБ опустилась на целых 15000 рублей, с 34990 до 19990 рублей! Это ниже апрельских значений на старте лихорадки. Проверим, действительно ли цена "рухнула" или просто пришла в прежнюю норму.
График Яндекс.Маркет говорит нам, что цена просто-напросто пришла в норму к докризисному значению.
- Та же участь постигла и модель
TOSHIBA S300 Pro HDWT360UZSVA объёмом 6ТБ, которая скинула 20610 рублей и теперь стоит не 35990 рублей, как два месяца назад, а всего 15380 рублей! То есть цена упала более, чем в 2 раза!
Ну что же, пожалуй можно выдохнуть и констатировать факт, что одной проблемой у компьютерных пользователей стало меньше — криптовалюта Chia "не взлетела", а цены на HDD вернулись к нормальным весенним значениям.
Но кажется я совсем позабыл про цены на SSD? Нет, просто по законам детективного жанра развязка наступает в самом конце повествования, и вскоре мы узнаем убийцей был дворецкий или кто-то другой. В майском
блоге я зафиксировал факт, что все скоростные NVMe SSD объёмом от 1 ТБ, с DRAM-буфером и с высокими показателями скорости передачи данных практически покинули полки отечественных магазинов.
Сегодня они преспокойно лежат на прилавках и неторопливо ждут своего покупателя.
Проверим изменение цены на примере самой популярной у энтузиастов модели последнего времени —
SAMSUNG 970 EVO 1ТБ.
Два месяца назад его цена находилась в районе 16000 рублей. Сегодня он стоит 12900 рублей. Неплохо, но какой его цена была до Chia?
Маркет.Яндекс говорит нам, что всё в порядке и цена опустилась даже ниже докризисных значений.
Думаю, читатель согласится, что рассматривать цены на другие SSD смысла нет и сложившуюся ситуацию отлично показал наиболее популярный твёрдотельный накопитель.
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Однако, я всё равно пробежался по ценам на SSD и удостоверился в том, что так оно и есть. К примеру апофеоз инженеров Samsung в виде безбуферного SSD
Samsung 980 1Tb, который пару месяцев назад стоил 24800 рублей, сегодня продаётся за 10890 рублей.
Настало время подвести итоги. Они сегодня весьма положительные:
- криптовалюта Chia не смогла исполнить надежды любителей лёгкой наживы. Она превратилась в заурядный альткоин, привязанный к курсу биткоина. Окупить вложенные в неё средства крайне сложно и нет особых надежд на её взлёт в будущем.
- кризис дефицита SSD и HDD и высоких цен на них полностью преодолён. Цены на накопители не только вернулись к прежним значениям, но на некоторые модели даже опустились ещё ниже. Ассортимент магазинов представлен в полном объёме и у компьютерных пользователей есть возможность свободного выбора. Стратегия "переждать", которой предпочли придерживаться часть пользователей, на этот раз принесла свои результаты. Кто не поддался всеобщей панике и не побежал скупать исчезающие из продажи накопители по завышенным ценам, сегодня радуются своей проницательности.
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