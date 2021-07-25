Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама





Ещё совсем недавно информационные ресурсы бодро сообщали о падении цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 на европейском рынке.

Поддавшись общей панике, многие перекупщики на площадке Авито снизили наценки на свои, предположительно по большей части скупленные на распродажах торговой сети DNS, товары до минимальных значений. Самые отчаянные пытались продать новые RTX 3070 Ti с наценкой всего в 2000 рублей . Но позже с западного фронта поступили обратные по настроению сводки, в которых говорилось, что NVIDIA приостановила своим партнёрам поставку чипов, необходимых для производства видеокарт RTX 30, и снижение цен остановилось. Было выдвинуто несколько версий, объясняющих причину такого решения и наиболее вероятными из них оказались две: неспособность компании Samsung, изготавливающих для NVIDIA чипы GPU, справиться с высоким уровнем брака на своём конвейере и перевод конвейера Samsung на изготовление чипов для грядущих видеокарт RTX 30 версии Super.

К тому же, на пятой распродаже в DNS, которая была объявлена сетью последней, видеокарт по рекомендованной рублёвой цене и вовсе не оказалось в прайс-листе. Сравнивая цены на видеокарты RTX 3070 Ti на Авито с ценами двухнедельной давности можно отметить, что снижение цен на новые неиспользованные графические ускорители остановилось и на этой площадке.

Стоит перейти к конкретным цифрам. Две недели назад минимальным предложением на Авито была видеокарта Palit RTX 3070 Ti GamingPro за 77000 рублей , предположительно выкупленная на четвертой распродаже в ДНС за 75000 рублей. Таким образом наценка самого неудачного продавца составила всего 2000 рублей. Сегодня видеокарты Palit RTX 3070 Ti GamingPro, купленные на финальной распродаже в ДНС за 70000 рублей продаются на Авито за 75000 рублей и минимальная наценка перекупщиков составляет уже 5000 рублей.





Пусть вас не вводят в заблуждение сами цены покупки карт в ДНС и их продажи на Авито, ведь может показаться что карты у перекупщиков подешевели. Просто на финальной пятой распродаже в ДНС модель Palit RTX 3070 Ti GamingPro продавалась за 70000 рублей, а не за 75000 как на предыдущей четвёртой и перекупщики отталкиваются в первую очередь от цены покупки.

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки Еще одна 3060 Ti даже дешевле Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Слева цены с пятой распродажи в ДНС, справа с четвёртой

Важнее, что такой показатель, как наценка спекулянта, увеличилась с 2000 до 5000 рублей. Это значит, что перекупщики больше не намерены снижать наценку и вновь поверили в успешность своего маленького бизнеса, как и мы мониторя тенденции не только российского, но европейского рынка. Стоит отметить, что предложений о покупке RTX 3070 Ti за 75000 на Авито оказалось всего три, причём два из них уже зарезервированы. По всей видимости, более выгодные предложения банально закрыты, а оставшиеся провисят недолго. Последующие лоты имеют такую же стоимость, как и две недели назад и их общее количество колеблется в районе тысячи. Напомню, что я всегда рассматриваю только аккаунты с положительной историей. Также, я одобряю призывы не спонсировать спекулянтов вовсе.

Рынок видеокарт за последний год претерпел значительные изменения. Стоит задаться вопросом, является ли ждунство отныне наихудшей стратегией для того, чтобы приобрести заветную видеокарту, или теперь её необходимо покупать между ценовыми волнами, то есть сразу, как только вы почувствовали себя на подошве волны?





реклама



