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Позавчера я уже сообщил всем заинтересованным о грядущей финальной распродаже по рекомендованным ценам видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Возникает закономерный вопрос, зачем делать это ещё раз? Всё просто, в предыдущую четвёртую волну распродаж один из читателей упрекнул меня в том, что эту важную новость он увидел слишком поздно и все видеокарты были раскуплены.

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Соглашусь с тем, что за рабочий день то самое известие о четвёртой волне могло скрыться в бурной новостной ленте нашего с вами сайта и стать для многих незаметной. Сейчас же история может повториться. Кроме того, кто-то провёл прошедшие выходные за городом и не посещал сей информационный ресурс, а других просто захватила повседневная суета и они всё пропустили. Поэтому, специально для Кондрата Карловича и иных заинтересованных я вновь сообщаю, что завтра 20.07.2021 года в 8 часов утра по московскому времени состоится последняя распродажа видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti в торговой сети ДНС. Страница распродажи здесь.

Представители сети сообщают, что цены на видеокарты ожидаются такие же или чуть ниже, чем в предшествующих четырёх волнах. То есть, существует вероятность, что в наличии окажутся видеокарты по рекомендованным рублёвым ценам. Далее все видеокарты данных моделей будут продаваться в обычном порядке по рыночным ценам. Для удобства, а также, чтобы прикинуть, стоит ли вообще участвовать, я привожу список моделей и цен на них с предыдущей четвёртой распродажи.

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Напомню, что рекомендованная рублёвая цена видеокарты RTX 3070 ti составляет 57990 рублей. Необходимо понимать, что речь идёт о модели Founders Edition, выпускаемой самой NVIDIA. Партнёры компании вправе самостоятельно определять цену в зависимости от её себестоимости и других факторов. Рекомендованный ценник на GeForce RTX 3080 Ti для России был установлен на уровне 116 900 рублей. Напомню, что рекомендованная рублёвая цена видеокарты RTX 3070 ti составляет 57990 рублей. Необходимо понимать, что речь идёт о модели Founders Edition, выпускаемой самой NVIDIA. Партнёры компании вправе самостоятельно определять цену в зависимости от её себестоимости и других факторов. Рекомендованный ценник на GeForce RTX 3080 Ti для России был установлен на уровне 116 900 рублей.





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Правила распродажи и рекомендации торговой сети остались без изменений и с ними стоит ознакомиться. Остаётся пожелать удачи всем участникам!