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Последняя распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS завтра в 8:00

Сообщение для тех, кто его пропустил или позабыл.
[ ] для раздела Блоги
5
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
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Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Позавчера я уже сообщил всем заинтересованным о грядущей финальной распродаже по рекомендованным ценам видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Возникает закономерный вопрос, зачем делать это ещё раз? Всё просто, в предыдущую четвёртую волну распродаж один из читателей упрекнул меня в том, что эту важную новость он увидел слишком поздно и все видеокарты были раскуплены.

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Соглашусь с тем, что за рабочий день то самое известие о четвёртой волне могло скрыться в бурной новостной ленте нашего с вами сайта и стать для многих незаметной. Сейчас же история может повториться. Кроме того, кто-то провёл прошедшие выходные за городом и не посещал сей информационный ресурс, а других просто захватила повседневная суета и они всё пропустили. Поэтому, специально для Кондрата Карловича и иных заинтересованных я вновь сообщаю, что завтра 20.07.2021 года в 8 часов утра по московскому времени состоится последняя распродажа видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti в торговой сети ДНС. Страница распродажи здесь.
Представители сети сообщают, что цены на видеокарты ожидаются такие же или чуть ниже, чем в предшествующих четырёх волнах. То есть, существует вероятность, что в наличии окажутся видеокарты по рекомендованным рублёвым ценам. Далее все видеокарты данных моделей будут продаваться в обычном порядке по рыночным ценам. Для удобства, а также, чтобы прикинуть, стоит ли вообще участвовать, я привожу список моделей и цен на них с предыдущей четвёртой распродажи.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU


Напомню, что рекомендованная рублёвая цена видеокарты RTX 3070 ti составляет 57990 рублей. Необходимо понимать, что речь идёт о модели Founders Edition, выпускаемой самой NVIDIA. Партнёры компании вправе самостоятельно определять цену в зависимости от её себестоимости и других факторов. Рекомендованный ценник на GeForce RTX 3080 Ti для России был установлен на уровне 116 900 рублей.


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Правила распродажи и рекомендации торговой сети остались без изменений и с ними стоит ознакомиться. Остаётся пожелать удачи всем участникам!

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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Теги

nvidia видеокарты rtx 3080 ti rtx 3070 ti dns днс рекомендованная цена рапродажа
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угу потом перенесут. сказки вешают как и везде век лохомамонтов.
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misterYoda
15:18
днс ничего такого не говорила, а "просто шёл мимо" не является оф представителем. Он там кладовщик просто. Не будет 3070ти по 58 если даже допустим, ну будут чуть дороже на пару тыщ., один хрен дешевл...
Последняя распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS завтра в 8:00
Милош Југовић
15:17
Xуиcтaкс, иди нaxуй.
Видеокарты вернулись в магазины и дешевеют — собираем игровой ПК с бюджетом 50000 рублей
daimos
15:17
А на чем основывается вообще "новость", которая уже в течение нескольких дней гуляет здесь?? Подтверждение первой части заголовка и второй части заголовка!
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sonator
15:15
С чего вдруг такие действия должны быть официально подтвержденными?
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DarkShaman
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DarkShaman
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GO!
15:10
Кондрат Карлович, эту распродажу хоть не пpo*би.
Последняя распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS завтра в 8:00
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