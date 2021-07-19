Последняя распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS завтра в 8:00
Позавчера я уже сообщил всем заинтересованным о грядущей финальной распродаже по рекомендованным ценам видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Возникает закономерный вопрос, зачем делать это ещё раз? Всё просто, в предыдущую четвёртую волну распродаж один из читателей упрекнул меня в том, что эту важную новость он увидел слишком поздно и все видеокарты были раскуплены.
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Соглашусь с тем, что за рабочий день то самое известие о четвёртой волне могло скрыться в бурной новостной ленте нашего с вами сайта и стать для многих незаметной. Сейчас же история может повториться. Кроме того, кто-то провёл прошедшие выходные за городом и не посещал сей информационный ресурс, а других просто захватила повседневная суета и они всё пропустили. Поэтому, специально для Кондрата Карловича и иных заинтересованных я вновь сообщаю, что завтра 20.07.2021 года в 8 часов утра по московскому времени состоится последняя распродажа видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti в торговой сети ДНС. Страница распродажи здесь.
Представители сети сообщают, что цены на видеокарты ожидаются такие же или чуть ниже, чем в предшествующих четырёх волнах. То есть, существует вероятность, что в наличии окажутся видеокарты по рекомендованным рублёвым ценам. Далее все видеокарты данных моделей будут продаваться в обычном порядке по рыночным ценам. Для удобства, а также, чтобы прикинуть, стоит ли вообще участвовать, я привожу список моделей и цен на них с предыдущей четвёртой распродажи.
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Правила распродажи и рекомендации торговой сети остались без изменений и с ними стоит ознакомиться. Остаётся пожелать удачи всем участникам!
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