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Ранее я писал о предварительных результатах производительности нового флагманского процессора 12-го поколения Intel Core i9-12900K, построенного на микроархитектуре Alder Lake-S и изготовленного на технологическом процессе 10 нанометров, который должен поступить в продажу в четвёртом квартале этого года. Но эта информация вызвала крайнее недоверие у читателей. Теперь поступила новая порция информации о производительности Intel Core i9-12900K в популярном бенчмарке Cinebench R20. Как и в прошлый раз, в тестировании принял участие квалификационный образец (QS). Серийные образцы вкупе с отлаженным BIOS могут показать иные, скорее всего, более высокие результаты.

Ресурс Videocardz со ссылкой на блогера OneRaichu опубликовал новые результаты, согласно которым Intel Core i9-12900K набирает 810 баллов в однопоточном тесте Cinebnech R20 и 11600 баллов в многопоточном.

Ресурс Guru3D поместил эти результаты в сравнительные диаграммы, на основе имеющихся у них данных о производительности множества других актуальных процессоров.

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По результатам видно, что новый флагман Intel довольно значительно обходит текущий "красный" флагман AMD Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте (26%) и немного опережает в многопоточном (11%). Конечно, подобные данные с китайских форумов всё ещё вызывают определенный скепсис и вполне могут оказаться недостоверными. Тем не менее, Videocardz отмечает, что несмотря на то, что результаты Cinebench не хранятся в общедоступной базе данных и информация, приведенные блогером Raichu, не может быть проверена, но у этого тестера имеется хороший "послужной список", поэтому его результаты можно принять к сведению. Кроме того, пользователи уже отвыкли от того, чтобы "синий" чипмейкер баловал их таким приростом производительности при смене поколений. Долгое время нам были доступны приевшиеся 5%, если говорить о IPC. Хотя стоит отметить и ядерную гонку последних лет, где Intel был вынужден догонять AMD, "досыпая" в свои процессоры необходимое количество ядер. Согласно последним данным, которые можно уже считать подтвержденными, процессор Intel Core i9-12900K имеет 8 больших производительных ядер с поддержкой режима многопоточности и 8 маленьких энергоэффективных без HT. Говоря о AMD Ryzen 9 5950X, стоит напомнить, что он обладает 16 высокопроизводительными ядрами с поддержкой многопоточности, работающими на частоте 3400-4900 МГц, в зависимости от качества системы охлаждения. Частотные характеристики "синего" процессора следующие: большие ядра имеют базовую частоту 3,9 ГГц и 5,3 ГГц в boost-режиме. Частота оперативной памяти DDR5, с которой работал процессор, блогером не указывается. Но он сообщает сведения о потребляемой мощности новинки, которая в полном турбо-режиме может достигать 200 Вт. Такой показатель очень вероятен, ведь предположительное значение PL2 равно 228 Вт. Можно сделать однозначный вывод, что новинка Intel потребует высокопроизводительную систему охлаждения.

Ну а пока что, пользователи находятся в ожидании тестов, которые будут иметь достоверное подтверждение.





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