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Неделю назад я протестировал влияние технологии Resizable BAR на игровую производительность видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070, опубликовав результаты в своей статье. Resizable BAR позволяет центральному процессору получить доступ ко всему объему видеопамяти, что раньше было невозможно, теоретически увеличивая производительность системы. Для включения технологии необходимо обновить BIOS поддерживаемой материнской платы и видеокарты (за исключением RTX 3060, которая имеет поддержку "из коробки"). То есть в задействовании Resizable BAR участвует связка: материнская плата, процессор, видеокарта.

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На данный момент новая (хорошо забыта старая) технология поддерживает видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. У видеокарт компании AMD имеется свой аналог подобной технологии под названием AMD Smart Access Memory. Что касается "синих" платформ, то до настоящего момента поддерживаются лишь материнские платы с чипсетами Intel 400-ой и 500-ой серии и установленными в них процессорами Intel 10-го и 11-го поколения.

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Подобное ограничение вызвало волну возмущения у многих пользователей. Один из них напрямую обратился в службу поддержки компании ASUS с вопросом о поддержке Resized BAR материнскими платами на чипсетах Z370 и Z390. Ответ техподдержки компании ASUS оказался положительным. Соответствующие прошивки предположительно выйдут в мае 2021 года.

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