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Видеокарта Radeon RX 6700 XT является ответом компании AMD на выпуск конкурентом графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3060. Хотя по своей производительности Radeon RX 6700 XT в некоторых играх превосходит даже RTX 3070. Но только до тех пор, пока пользователь не решит включить трассировку лучей.

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В текущих реалиях покупка самых востребованных "игровых" видеокарт, таких как RTX 3060, RTX 3060 TI и RTX 3070 вызывает определенные трудности у геймеров из-за чрезвычайно завышенных цен на них, причиной которых явился очередной майнинг бум. Многие геймеры с надеждой ожидали выход новинки от AMD. Ведь Radeon RX 6700 XT не так хороша в майнинге, как хотя бы та же RTX 3060 TI, и, возможно, интерес майнеров к ней не будет столь высок.

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Сегодня долгожданные AMD Radeon RX 6700 XT появились в отечественных интернет-магазинах. Давайте посмотрим, какие цены на них установили российские продавцы.

Приобрести самую доступную видеокарту из серии Radeon RX 6700 XT предлагается за 86700 рублей. Это графический ускоритель с трёхвентиляторной системой охлаждения производства компании XFX с длинным названием AMD Radeon RX 6700 XT XFX Speedster QICK319 Core.

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Самая дорогая версия новинки в виде модели MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X обойдётся в 99300 рублей.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060, в свою очередь, можно приобрести по цене от 71400 до 85100 рублей.

Цены на видеокарты RTX 3070 колеблются в пределах 119-135 тысяч рублей.

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Ниже приведены сравнительные характеристики всех выпущенных на сегодня моделей поколения Navi 2, основанных на базе архитектуры RDNA 2.

Не нужно забывать, что поставки AMD Radeon RX 6700 XT будут сильно ограничены, о чем нас уже предупреждали. И если вы намеревались её приобрести, то затягивать с этим определенно не стоит.

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