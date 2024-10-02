Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов

С развитием цифровой техники, эра аналоговых устройств прощается с нами. Что лучше - купить hi-fi матплату, или бобины, кассеты и пластинки. А где же он - виниловый шарм?
[ ] для раздела Блоги
+
+

Начнем с банального - все аналоговые устройства воспроизведения: виниловые и ленточные (кассетные или бобинные) проигрыватели, имеют в своей конструкции, мягко говоря, значительную механическую часть - лентопротяжный механизм для кассет или тонарм вертушки в виниле (головка же не «волшебная», не в эфире парит, сила тяжести на нее окаянную действует). А это все те же проблемы с трением, инертностью и другой физикой, т.е учитесь настраивать, или привыкайте к интересным искажениям, щелчкам, прыжкам и деградированию, пусть и медленному, вашего проигрывателя.

реклама



Но для многих это лишь вносит элемент ретро романтики. А основным доводом за аналог, является создание плавной синусоиды движениями воспроизводящих элементов в магнитном поле, в отличие от лесенки цифровых устройств. Почему это не актуально, описано ранее.

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова ?

Но и здесь поклонники винила неудержимы — завал частот, и как итог - сухой остаток, в виде мягкого винилового баса у них считается истинной музыкой. И что это проблемы качества носителей — обходя которые и формируется специфический виниловый звук, их не волнует.

реклама



Вы же знали, что запись на пластинке не идентична оригинальной со студии? Вспомните, что винил родился в моно, и лишь к концу 60-х пришел к стерео, бас же, так и не смог переродиться в два канала.

При мастеринге недопустимо, чтобы правый и левый каналы в области низких частот были в противофазе, иначе игла проигрывателя просто выпрыгнет из канавки куда то далеко, в район соседской кровати. И что же такое получается — винил, только для любителей монозвука, стерео же никогда не будет таким, как на цифре, ведь и разделение каналов всего около 30 дБ? Можете послушать на досуге “The Beatles Mono Masters LP” и решить сами. Или попробуйте достать практически вершину технического искусства, раритет, CED — проигрыватель (Capacitance Electronic Disc), но их в мире единицы, и вам вряд ли посчастливится найти знакомых, владеющих таким чудом.

реклама



Также, необходимо занижать уровень RMS до 12 дБ(акустической мощности), иначе резак сгорит при создании матрицы винила (алюминиевой болванки), особенно если много верхних частот в фонограмме. Эта проблема могла бы исчезнуть с переходом на лазерную резку, которую обещали внедрить еще в 2019, но видимо дорого и не сможет окупить вложения. 

От 6000 до 8000 Гц, как и резонансные частоты, исполнители, если есть возможность без значительно ущерба для песни, тоже снижают, чтобы не сгорела игла уже у вас.

И чтобы, после всех этих ухищрений, сохранить оригинал, нужно вставить максимальное количество низких частот при высоком уровне громкости, что потребует широкую канавку и повышенную скорость проигрывания — то есть целую сторону пластинки на одну композицию (вспомните сериалы о виниле, все исполнители в них выпускали синглы). Готовы вставать с дивана и менять песни, или ужмем качество, чтобы весь альбом влазил на диск? И зачем тогда hi-fi?

реклама



И под конец, напомним специфические проблемы воспроизведения винила, как следствие - несовершенства механики. Спросите у соседа - как там с кривой эквализации у фонокорректора, соответствует стандарту RIAA (Recording Industry Association of America) или вообще не настраивается? А если ваш знакомый это испытание прошел и наслаждается стереозвуком, то окончательно добейте негодяя вопросом - какая у проигрывателя головка, hi-fi, с компенсацией взаимопроникновения каналов или обычная дешевка? И если он, как истинный битломан-винильшик, поведает, что слушает все до “Abbey Road” в моноформате, а на стереозвук взял кредит, то можете смело им гордиться.

Но и не забываем, что весь винил аналоговой эры записывался не из космического эфира, а с лент бобин, а в нынешнюю эпоху, и из цифровых файлов.

А что там с ленточными проигрывателями, спросите вы. Да все то же самое, что и с цифрой. Количество магнитных частиц на ленте в единицу времени считывания — это тот же цифровой битрейт. Причем на ваших кассетах, он в 2-3 раза ниже, чем на студийных бобинах, где составляет максимум 18bit/44100 Гц, да еще и уменьшается, портится, со временем. Хотите хорошее качество — покупайте для объемных записей два больших шкафа, а сами переезжайте в квартиру к соседу, у которого много свободного места, т.к. слушает музыку в DSD.

Почему формат DSD совершенен для человека, описано в статье, о достижениях компании Илона Маска Neuralink. 

Конечно найти студийную высокобитрейтную цифру нелегко, но можно. В крайнем случае, возьмите запись любого исполнителя, ту же “ABBA” или “Boney M” в виниле и сделайте сами DSD, освободите комнату (больше жилплощади - меньше ипотеки) и к тому же абсолютно никакой разницы не услышите, только плюсы у цифрового формата, включили в компе и сидите в наушниках, прокручивая плейлист. Только, когда потом выкладываете трекеры, настраивайте фонокорректор, иначе невозможно слушать ваши творения с заваленными АЧХ, особенно вы заставляете страдать поклонников вокала Дебби Харри, из группы Blondie.

А лучше избежать этой участи и не угрохать годовую зарплату в настоящий hi-fi виниловый проигрыватель (если же вы не средний класс, как все мы, то для вас одна месячная): купите ПК с качественной матплатой, с чипами 32bit-Realtek, и на топовый процессор с видеокартой еще останется, а зеончик подешевле будете вспоминать, как ужасный сон. Но выбирать вам.

А почему музыкальные инструменты аналоговой эры звучат лучше цифровых, это уже отдельная тема.

Подробно о мастеринге под винил, написал этот звукорежиссер

http://www.dayrecords.ru/index.php/master-klass/39-pro-mastering-pod-vinyl

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

бас виниловые пластинки виниловые проигрыватели недостатки дискретизация магнитофон стерео мастеринг моноканал низкие частоты
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
4
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
9
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
20
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
36
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
6
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
2
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
В 80-х и 90-х годах компания Nintendo объясняла по телефону, как продвигаться в игре
1
OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
+
Над Угледаром появился первый российский флаг, установленный в районе высотной застройки
+
В Китае разрабатывают ядерную батарею на америции, способную заменить литиевые источники питания
2
Google вновь оштрафовали в России за отказ удалять запрещённый контент
3
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
12
США передают ВСУ бомбы JSOW с рядом ограничений
1
Приложение для создания заметок и списков Google Keep получит значительные изменения в интерфейсе
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
163
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
+
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
25
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
8
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
31
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
4

Сейчас обсуждают

Eppius
09:49
Как я и предпологал. Они на натовских ракетах напишут made in ukraine и запад как бы теперь ни за что не отвечает. А укроверхушке за такие решения отвечать не страшно ведь их никто не трогает.
Nintendo добралась до авторов Ryujinx, разработка эмулятора прекращена, а код исчез из сети
dimkahon
09:49
Из той оперы "у меня нету бабла на топчик, значит, это никому не надо")))
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
dimkahon
09:46
Да какое там завоняло, душит прям!
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
dimkahon
09:46
Потому что ты так решил? Ключевое тут "примерно"!
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Белый Орёл
09:38
Бублик, вышли новые материнки на чипсете Х870, а ты нам тут дичь втираешь
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
Ссу на рекламистов
09:26
Кому ты поясняешь.Ему насрать." Сони-класс, хбокс-говно' Всё. Это буквально всё что есть в его тупой голове касаемо игровой индустрии. Чего то большего от него требовать бесполезно, даже не пытайся
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
Андрей Краснов
09:21
Панель наконец можно будет уже перелепить на боковую грань?
Microsoft опубликовала полный список улучшений и новых функций в Windows 11 24H2
kitava
09:16
Просто отличный план втянуть США в прямую войну с Ираном. Понятно страхи Израиля, но зачем это самим США непонятно.
Линдси Грэм призвал Байдена санкционировать применение ВС США против Ирана после удара по Израилю
Dante1980
09:12
Я всегда готов выслушать альтернативное предложение. сколько вы готовы заплатить за изменение моей позиции?
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
Александр
09:09
Дикая цена, никакая производительность. Проще планшет купить.
Qualcomm уже работает над новым поколением процессоров Snapdragon X2 на базе Arm для ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем