Начнем с банального - все аналоговые устройства воспроизведения: виниловые и ленточные (кассетные или бобинные) проигрыватели, имеют в своей конструкции, мягко говоря, значительную механическую часть - лентопротяжный механизм для кассет или тонарм вертушки в виниле (головка же не «волшебная», не в эфире парит, сила тяжести на нее окаянную действует). А это все те же проблемы с трением, инертностью и другой физикой, т.е учитесь настраивать, или привыкайте к интересным искажениям, щелчкам, прыжкам и деградированию, пусть и медленному, вашего проигрывателя.

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Но для многих это лишь вносит элемент ретро романтики. А основным доводом за аналог, является создание плавной синусоиды движениями воспроизводящих элементов в магнитном поле, в отличие от лесенки цифровых устройств. Почему это не актуально, описано ранее.

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова ?

Но и здесь поклонники винила неудержимы — завал частот, и как итог - сухой остаток, в виде мягкого винилового баса у них считается истинной музыкой. И что это проблемы качества носителей — обходя которые и формируется специфический виниловый звук, их не волнует.

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Вы же знали, что запись на пластинке не идентична оригинальной со студии? Вспомните, что винил родился в моно, и лишь к концу 60-х пришел к стерео, бас же, так и не смог переродиться в два канала.

При мастеринге недопустимо, чтобы правый и левый каналы в области низких частот были в противофазе, иначе игла проигрывателя просто выпрыгнет из канавки куда то далеко, в район соседской кровати. И что же такое получается — винил, только для любителей монозвука, стерео же никогда не будет таким, как на цифре, ведь и разделение каналов всего около 30 дБ? Можете послушать на досуге “The Beatles Mono Masters LP” и решить сами. Или попробуйте достать практически вершину технического искусства, раритет, CED — проигрыватель (Capacitance Electronic Disc), но их в мире единицы, и вам вряд ли посчастливится найти знакомых, владеющих таким чудом.

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Также, необходимо занижать уровень RMS до 12 дБ(акустической мощности), иначе резак сгорит при создании матрицы винила (алюминиевой болванки), особенно если много верхних частот в фонограмме. Эта проблема могла бы исчезнуть с переходом на лазерную резку, которую обещали внедрить еще в 2019, но видимо дорого и не сможет окупить вложения.

От 6000 до 8000 Гц, как и резонансные частоты, исполнители, если есть возможность без значительно ущерба для песни, тоже снижают, чтобы не сгорела игла уже у вас.

И чтобы, после всех этих ухищрений, сохранить оригинал, нужно вставить максимальное количество низких частот при высоком уровне громкости, что потребует широкую канавку и повышенную скорость проигрывания — то есть целую сторону пластинки на одну композицию (вспомните сериалы о виниле, все исполнители в них выпускали синглы). Готовы вставать с дивана и менять песни, или ужмем качество, чтобы весь альбом влазил на диск? И зачем тогда hi-fi?

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И под конец, напомним специфические проблемы воспроизведения винила, как следствие - несовершенства механики. Спросите у соседа - как там с кривой эквализации у фонокорректора, соответствует стандарту RIAA (Recording Industry Association of America) или вообще не настраивается? А если ваш знакомый это испытание прошел и наслаждается стереозвуком, то окончательно добейте негодяя вопросом - какая у проигрывателя головка, hi-fi, с компенсацией взаимопроникновения каналов или обычная дешевка? И если он, как истинный битломан-винильшик, поведает, что слушает все до “Abbey Road” в моноформате, а на стереозвук взял кредит, то можете смело им гордиться.

Но и не забываем, что весь винил аналоговой эры записывался не из космического эфира, а с лент бобин, а в нынешнюю эпоху, и из цифровых файлов.

А что там с ленточными проигрывателями, спросите вы. Да все то же самое, что и с цифрой. Количество магнитных частиц на ленте в единицу времени считывания — это тот же цифровой битрейт. Причем на ваших кассетах, он в 2-3 раза ниже, чем на студийных бобинах, где составляет максимум 18bit/44100 Гц, да еще и уменьшается, портится, со временем. Хотите хорошее качество — покупайте для объемных записей два больших шкафа, а сами переезжайте в квартиру к соседу, у которого много свободного места, т.к. слушает музыку в DSD.

Почему формат DSD совершенен для человека, описано в статье, о достижениях компании Илона Маска Neuralink.

Конечно найти студийную высокобитрейтную цифру нелегко, но можно. В крайнем случае, возьмите запись любого исполнителя, ту же “ABBA” или “Boney M” в виниле и сделайте сами DSD, освободите комнату (больше жилплощади - меньше ипотеки) и к тому же абсолютно никакой разницы не услышите, только плюсы у цифрового формата, включили в компе и сидите в наушниках, прокручивая плейлист. Только, когда потом выкладываете трекеры, настраивайте фонокорректор, иначе невозможно слушать ваши творения с заваленными АЧХ, особенно вы заставляете страдать поклонников вокала Дебби Харри, из группы Blondie.

А лучше избежать этой участи и не угрохать годовую зарплату в настоящий hi-fi виниловый проигрыватель (если же вы не средний класс, как все мы, то для вас одна месячная): купите ПК с качественной матплатой, с чипами 32bit-Realtek, и на топовый процессор с видеокартой еще останется, а зеончик подешевле будете вспоминать, как ужасный сон. Но выбирать вам.

А почему музыкальные инструменты аналоговой эры звучат лучше цифровых, это уже отдельная тема.

Подробно о мастеринге под винил, написал этот звукорежиссер

http://www.dayrecords.ru/index.php/master-klass/39-pro-mastering-pod-vinyl