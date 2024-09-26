Совсем недавно, в прессе стала появляться противоречивая информация, о достижениях компании Neuralink. Так, все видели парализованного человека, способного передвигать курсор мыши с помощью импульсов, зарегистрированных вживленным в мозг чипом. И ничего особо удивительного в этом, для многих не показалось, ведь существуют уже достаточно давно, автоматические электрокардиостимуляторы, берущие на себя функцию участков сердечной мышцы по генерации импульсов ритма.

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Казалось принцип устройств Илона Маска особо и не отличается, регистрируешь данные электроэнцефалограммы, выявляешь какие-то малозаметные изменения, как и на кардиограмме, и интерпретируешь все это с помощью компьютерной обработки. Какие-то схожести данных, в результате множественных выборок должны быть, а далее уже программируешь на их основе изменения координаты курсора, движения влево, вправо и, с погрешностью, но оно работает.

Кажется, дорогая малоэффективная игрушка — мозг же у всех людей разный, у одного будет хорошо работать, у другого одни баги вылезут. Да и кардиостимулятор, устройство уровня — постучи по ламповому телевизору, он включится.

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Но пару недель назад все изменили сообщения, что с помощью устройств Neuralink у людей стало возможным восстанавливать зрение, причем даже у слепых с рождения. И опять показалось, какой-то обман, сколько их уже в жизни было. Но оказалось это правда. Неужели, как у Френка Герберта, металлические глаза Тлейлакса стали доступны жителям Арракиса, а во Вселенной снова появились черви и растет добыча спайса? Навигаторы Гильдии проложили безопасный курс и объединили все человечество, на разбросанных планетах, в единую компанию - КООАМ?

Вероятно, но пугает другое - сама по себе возможность передавать картинку непосредственно человеку в сознание. И что теперь Илон Маск - бытие определяет сознание или сознание бытие? Видимо, он таки нашел ответ на этот вопрос, недоступный для всех юных студентов первого курса.

Попробуем понять как в устройствах Neuralink передается информация.

Как правило, создание любой системы начинается с регистрации данных, для зрительной системы, как пример, все уже давно открыл Джон Дальтон, когда не смог отличить зеленую ягоду от красной, и не понимал, что от него все хотят.

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Глаз, как и фотоаппарат, состоит из оптической системы — хрусталик (объектив) и рецепторной — сетчатки (матрица). Разрешение матрицы довольно высоко, на паре квадратных сантиметров желтого пятна находится большая часть из 6-7 миллионов нервных клеток - колбочек и палочек (субпикселей), которые объединяются в 1 миллион нервных волокон(пикселей).

Как и современные цифровые матрицы мы регистрируем свет, с помощью трех разновидностей колбочек (субпикселей) — красных, зеленых и синих (у тетрахромов есть еще дополнительные красные, у Джона Дальтона же не было красных) и четвертого — белого, за который ответственны палочки.

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В классической физиологии, сигнал в клетках воспринимается химически через пигмент родопсин и возбуждает в нервной клетке электрический импульс (потенциал действия). Это очень похоже на пьезоэлектрический датчик, где изменение напряженности вещества, генерирует электрический ток. Отростки от нескольких клеток-рецепторов объединяются между собой и только потом, входят в состав зрительного нерва. Логично предположить, что в сетчатке, объединяются сигналы от трех субпикселей разных цветов и общего белого в один сигнал.

Далее, данные передаются по зрительному нерву (шине, шлейфу) в затылочную кору головного мозга, в центры обработки (зрительные ядра). Давно уже известно, какие области коры отвечают за осязание определенных участков тела, на примере тактильной чувствительности. Составлены карты, где на кору головного мозга нанесены, например ладони, туловище, руки. Видимо ученые Илона Маска смогли установить на какие области зрительной (затылочной) коры проецируются различные пиксели сетчатки глаза (матрица), или грубо говоря определить координаты. Где верхний правый угол, где левая сторона, центр и т.д. Остальное за хирургами.

Не обязательно вживлять электроды в каждый из миллиона принимающих нейронов коры, что пока и невозможно. Достаточно объединить электродом соседние пиксели, как бы уменьшив dpi-разрешение человеческой зрительной матрицы, которое так огромно, до уровня 8К или Full Hd TV, даже картинка в 320*240 на CRT 17' – для слепого человека огромный подарок.

Если бы по нервным волокнам сигнал передавался в аналоговом виде, как например, в ламповых телевизорах, то об этом уже давно написали бы нейрофизиологи, ведь каждый из них очень хочет получить нобелевскую премию и тогда в мире, шапочки из фольги с антенками стали бы новой модой. Но скорее всего кодирование сигнала происходит в виде импульсов или, как их называют — потенциалы действия. Что очень похоже на аналогово-цифровое преобразование.

На сегодняшнем этапе развития цифровой связи, нет ничего сложного, чтобы передавать импульсы с частотой превышающей частоту потенциалов действия, а так же модулировать все остальные их параметры. 6G, Wi-fi 7, Bluetooth 4.0 - уже давно превзошли человека.

Теперь достаточно будет закодировать аналоговый сигнал, таким способом, который понимает человеческий мозг. Как принцип этой кодировки смогли установить ученые Neuralink - теоретически или путем доктора Менделе - никому не известно. Можно предположить, что они изобрели какую то новую кодировку. Но скорее всего Neurakink попробовали что-то уже открытое на сегодняшние дни. И у них получилось.

Как бы вы подумали - стоило использовать классическое кодирование цвета. Для получения всей палитры оттенков воспринимаемых человеком достаточно одной ячейки в 32 бит информации (от 0 до 4 294 967 295 значений). Но тогда и весь остальной организм должен функционировать как Windows 95, а ведь сейчас нам даже объема в 4 Гб оперативной памяти очень мало, и не хватает для большинства игр, разве только в CS 1.6 и Сэма можно побегать. Что уже говорить о человеке, с его уникальной рецепцией. Да и исследования в области физиологии и анатомии не видят объединения нейронов в какие-то ячейки по 64 или 32 или даже по 16 единиц.

И здесь нужно не отчаиваться, а попробовать взглянуть на еще один способ кодировки, так горячо любимый нашими дорогими виниловыми аудиофилами. Скорее всего человеческий мозг понимает DSD формат, как наиболее подобный физиологическим процессам. Чип Neuralink пытается либо считывать этот формат или передавать его электродами.

Как далее сознание использует этот сигнал, какая частота дискретизации, пока неизвестно, преобразуется ли он, в последующем, в другие цифровые формы, или снова в аналог, вызывая колебания жидкой среды желудочков мозга, не происходит ли разложение в ряды Фурье, интерполирование данных до значений природных гармоник или что-то другое, интересных вопросов множество, ведь в мире далеко не все изучено, как и то почему же мы не видим все вокруг перевернутым, через наш объектив - двояковыпуклую линзу, хрусталик.

Знает ли ответы еще и на эти загадки наш любимый Илон Маск, вопрос открытый, а то вдруг, так и до биороботов уже недалеко, и не надо их из жидкого металла делать. Экономично.

Все высказанное в статье является предположением, подтвердить или опровергнуть, которое может компания Neuralink; если ей вздумается создать Гхолла.