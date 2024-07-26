Стивен Кинг - американский писатель, работающий в разных жанрах, таких как: триллер, ужасы, мистика, фантастика и детектив. И как творец произведений, которые становятся популярными среди читателей, не остаётся без внимания людей, желающих экранизировать его книги. Но, увы, чаще всего экранизации Кинга не находят отклика от фанатов. Выделим не самые удачные фильмы и попробуем понять основные проблемы.

«Давилка» (1994)





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В рассказе Стивена Кинга безукоризненный полицейский и его знакомый узнают, что в прачечной сушилке живёт демон. Снимал кино Тоуб Хупер. Режиссёр вписал в фильм актера Роберта Инглунда и дописал ему сюжетную линию, которой не было и в помине Стивена Кинга. Актер примерил на себя роль владельца прачечной с демоном.

Можно отметить блестящую работу оператора, который добавил клаустрофобический эффект, придающий большой шарм кинокартине. Но, увы, огромный минус в виде отсебятины режиссёра перекрывает столь замечательный эффект.

«Тоуб Хупер — это какой-то гениальный режиссер. Но когда гений допускает ошибку, то всё, берегись... »

«Сияние»(1997)

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Пожалуй, одно из самых популярных произведений Стивена Кинга. Сияние Стенли Кубрика - третья по счёту экранизация Кинга. Она ужас как не понравилась писателю. В книге Джек Торранс задумывался как человек с внутренней борьбой, а не отбитым психом, каким его представил зрителям Джек Николсон. Ещё одна проблема - непонимание Кубрика, что зло таится в отеле «Оверлук». Вместо этого режессёр искал зло в героях и превратил фильм в семейную сверхъестественную драму. И это не упоминая об изменённой последней сцене: смерть героя не имеет ничего общего с оригиналом. В книге перед смертью Джек переживает момент раскаяния и просветления.

Хотя и фильм Кубрика стал культовым, Кинг решил переснять свой роман с чистого листа. Стивен страшно растянул сценарий, чтобы вернуть произведению все краски, которые были выкинуты.

«Дети кукурузы»(1984)

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Фильм Фрица Кирша уже с самого начала нарушает сюжетную логику. Кинокартина сразу начинается с кровопролитий, в оригинале же семейная пара (Берт и Вики) сворачивает с главного шоссе, попадает в загадочный город и видит что-то поистине пугающее. Не сразу герои поняли, что дети устроили в городе самый настоящий кровавый праздник и перебили всех взрослых. Никакой тайны больше нет, а значит у зрителя нет сомнений и неуверенности, которые держали рассказ в напряжении. Оригинал страшен ещё и драмой между Бертом и Вики, которые на грани развода, она жаждет сбежать от мужа, Берт же бросает девушку намеренно в машине без ключей. Всю эту драму переделали в перевёрнутый слэшер. Где не маньяк ловит детей, а дети и есть убийцы. Ну и приятным сюрпризом является написанный сценаристом Джорджем Голдсмитом хэппи-энд )

Итоги

Подводя итоги, проблема большинства перечисленных фильмов - затянутость и большая любовь Кинга к оригинальному тексту и мелочам. Автор не любит сокращения в угоду зрителям.

Также писатель признаётся в том, что даже самая ужасная и нелепая экранизация не испортит его репутацию. Экранизации для Кинга, как развлечение.

«Я просто хочу посмотреть, что у них получится, и не вмешиваюсь в кинопроцессы по двум причинам. Во-первых, у меня нет проблем с деньгами — я готов рисковать. Во-вторых, я был достаточно плодовитым автором, чтобы теперь не расстраиваться из-за неудач по поводу адаптаций».

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Также стоит отметить, что многие режиссёры просто не понимают задумки писателя. Ужасы Стивена не сражают читателя на повал моментально, а подбираются незаметно.

И вместо внутреннего конфликта, который должен выходить на передний план, получается, что киношники концентрируются на кровавых и эпичных сценах.

Стивен Кинг показывает, что монстры не всегда предстают нам в виде злых антропоморфный существ, а порой и в виде нас самих. В каждом из нас есть этот злой монстр, которого можно побороть только собственными усилиями.



