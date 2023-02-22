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Зачем нужен кронштейн для монитора

Чтобы снизить вред для глаз и общий дискомфорт от использования компьютера, нужно правильно расположить монитор – это касается высоты, угла наклона и расстояния до глаз.
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Чтобы снизить вред для глаз и общий дискомфорт от использования компьютера, нужно правильно расположить монитор – это касается высоты, угла наклона и расстояния до глаз. Все эти нормы, наверное, лучше всего знают офтальмологи, а мы подскажем, как реализовать правильное позиционирование экрана. Как вы поняли, речь пойдет о кронштейнах для мониторов.

Когда предстоит очень долгая работа за компьютером, купить настольный кронштейн для монитора стоит обязательно. Эта покупка существенно упростит ваши компьютерные занятия. Выбирать крепление для монитора следует вдумчиво, поскольку оно будет держать монитор, а это весьма дорогостоящее оборудование. Надо знать вес монитора, о нем сообщается в руководстве по эксплуатации, а также на задней панели прибора.

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Можно купить офисный кронштейн для монитора на струбцине, предусматривающий расположение 2-4 мониторов, но дома такие кронштейны для мониторов нужны, видимо, крайне редко. Дорогостоящие кронштейны вместо струбцины имеют маленький гидравлический цилиндр, обеспечивающий очень плавную регулировку положения экрана. Гидравлика очень надежна.

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При отсутствии места на столе или по другим причинам вы можете купить настенный кронштейн для монитора, что тоже бывает весьма удобно. Тут главной функциональной частью выступает струбцина с несколькими подвижными элементами, коленами. Хороший настенный кронштейн для монитора имеет возможность поворачивать зафиксированный монитор в любом необходимом направлении.

Используя настенный телескопический кронштейн для монитора, вы можете комфортно работать за компьютером. Также можно смотреть фильмы и разные передачи, даже лежа на диване или сидя в кресле, удобно откинувшись. Можно выдвигать монитор на настенном кронштейне далеко от стены.

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Разумеется, настенные кронштейны для мониторов должны обладать повышенной надежностью и устойчивостью. Устройство может сорваться с крепежа или упасть вместе с ним и разбиться. Экран тут жестко прикрепляется к струбцине либо держится на специальной гибкой платформе.

Бывают еще напольные кронштейны. Как правило, напольные кронштейны для мониторов мобильны. Они не жестко приделываются к полу, а представляют собой некую передвижную опорную площадку на колесиках. Есть напольные кронштейны для нескольких мониторов. В целом напольные кронштейны позволяют смотреть кинофильмы, работать, а кронштейны для нескольких мониторов давно и успешно применяются в системах видеонаблюдения .

Кронштейн под монитор – это универсальный способ сделать работу и досуг многократно удобнее.

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