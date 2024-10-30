Илон Маск заявил о необходимости рожать больше детей, чтобы предотвратить сокращение численности населения

По сообщениям The New York Times, генеральный директор Tesla приобрел два больших дома в зеленом районе Остина, штат Техас, в нескольких минутах ходьбы друг от друга, заплатив 35 миллионов долларов за два объекта недвижимости, включая особняк площадью 1400 квадратных метров, напоминающий тосканскую виллу, и дом с шестью спальнями прямо за ним. Илон Маск — отец троих детей от руководителя Neuralink Шивона Зилиса.

Руководитель Tesla публично заявил о необходимости рожать больше детей, чтобы предотвратить сокращение численности населения.

По данным Times, он даже зашел так далеко, что предложил стать донором друзьям и знакомым, включая Николь Шанахан, бывшую жену соучредителя Google Сергея Брина. По данным Times, Шанахан, которая категорически отрицала сообщения о своей связи с Маском, отклонила предложение магната.

По данным Times, на данный момент в комплекс переехала Шивон Зилис, руководитель Neuralink и мать троих его детей. У Маска также трое детей от канадской поп-звезды Граймс.

Граймс, канадская поп-звезда, чье настоящее имя — Клэр Буше, является матерью троих детей Маска. Они оба находятся в споре об опеке над своими детьми.

Джастин Маск, первая жена Маска, мать пятерых его детей. Ни Граймс, ни Джастин Маск не жили в комплексе по состоянию на вторник 29 октября.

2023 года Маск жил с Граймс в доме площадью 640 квадратных метров в Остине. Примерно в то же время у них родился третий ребенок, сын, от суррогатной матери. По данным Times, Маск хотел купить недвижимость по соседству, чтобы создать частный комплекс, где разместилось бы больше его детей. Но Граймс вскоре покинула дом. Канадская певица, как сообщается, была расстроена отношениями Маска с Зилис.

На фото выше Маск и Зилис со своими близнецами.

Согласно биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, Зилис родила близнецов в конце 2021 года — всего за несколько недель до рождения дочери Граймс. По данным газеты, Граймс узнала, что Маск является отцом детей Зилис, через месяц после рождения близнецов Зилис. Певицу еще больше оттолкнул тот факт, что Маск дал одной из девочек, рожденных Зилис, имя Валькирия, которое, как сообщается, магнат и Граймс выбрали для своей дочери, сообщает Times. В итоге Зилис сменила имя дочери, а Граймс выбрала другое имя для своего ребенка. На момент рождения детей Граймс и Зилис жили в Остине и воспитывали их совместно с Маском. У Маска пятеро детей от первой жены Джастин Маск.

Однако летом 2023 года Граймс уехала из города после того, как подала иск против Маска, требуя опеки над их детьми.

Несмотря на уход Граймс, Маск продолжал приобретать объекты недвижимости, расположенные рядом друг с другом, в надежде воплотить в жизнь свою мечту о комплексе, где могли бы совместно жить его 11 детей.

Джастин Маск познакомилась с Илоном Маском, когда они были студентами Университета Квинс в Кингстоне, Онтарио, Канада. Они поженились в январе 2000 года после переезда в район залива Сан-Франциско, где Илон Маск заработал свои первые миллионы, продав интернет-стартап Zip2. В 2002 году у пары родился первый сын, Невада Александр Маск, но он умер из-за синдрома внезапной детской смерти (СВДС) в возрасте 10 недель. В 2004 году у пары родились близнецы — Гриффин и Ксавье Маск, а в 2006 году — тройняшки — Кай, Саксон и Дэмиан Маск. Всего у пары пятеро детей.