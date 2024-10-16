Google объявила во вторник, что Android 15 уже начал распространяться на устройствах Pixel.

Операционная система (ОС) Android 15 была выпущена по всему миру 3 сентября. Google подробно описала функции обновления на устройствах Pixel, включая меры безопасности, такие как блокировка обнаружения кражи, и дополнения, ориентированные на конфиденциальность, такие как Private Space. Кроме того, новая ОС также включает эксклюзивные функции для складных смартфонов и устройств, а также улучшения для камеры и аутентификации.

В сообщении в блоге Google осветила функции, которые появятся на смартфонах Pixel с обновлением Android 15, включая функцию, названную Theft Detection Lock. Она использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы определить, было ли устройство украдено или похищено, и автоматически заблокировать его. Кроме того, пользователи могут воспользоваться существующей функцией Remote Lock, чтобы вручную заблокировать телефон с помощью номера мобильного телефона.

Базирующийся в Маунтин-Вью технологический гигант также затрудняет злоумышленникам доступ к настройкам устройства, благодаря дополнительным требованиям аутентификации для таких действий, как извлечение SIM-карты или отключение Find My Device. При обнаружении нескольких неудачных попыток устройство автоматически блокируется.

Google также повысила конфиденциальность с помощью уже представленной функции Private Space — личного пространства для хранения пользователями своей личной информации. Пользователи смогут добавить еще один уровень аутентификации в это пространство или полностью скрыть его из вида.

Для складных устройств, таких как новый Google Pixel 9 Pro Fold, Android 15 позволит пользователям закреплять или откреплять панель задач на экране для легкого доступа. Они могут настраивать макет страницы и держать часто используемые приложения в пределах досягаемости. Утверждается, что функция App Pairing в обновлении упрощает многозадачность, позволяя обмениваться файлами с помощью перетаскивания. Пользователи также могут сохранять свои наиболее часто используемые комбинации приложений, и они будут отображаться в виде одного значка приложения на главном экране.

Android 15 также включает в себя другие изменения на устройствах Pixel, такие как улучшенное управление в приложении камеры в условиях низкой освещенности, более точное управление в сторонних приложениях камеры, вход в приложения одним нажатием с использованием паролей для аутентификации и возможность использовать спутниковую связь в сторонних приложениях без Wi-Fi или сотовой связи.

Ожидается, что несколько смартфонов Pixel, от последней серии Pixel 9 до серии Pixel 6, получат обновление до Android 15.

Вот список: