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Android 15 выходит на телефонах Pixel от Google
Google объявила во вторник, что Android 15 уже начал распространяться на устройствах Pixel.

Операционная система (ОС) Android 15 была выпущена по всему миру 3 сентября. Google подробно описала функции обновления на устройствах Pixel, включая меры безопасности, такие как блокировка обнаружения кражи, и дополнения, ориентированные на конфиденциальность, такие как Private Space. Кроме того, новая ОС также включает эксклюзивные функции для складных смартфонов и устройств, а также улучшения для камеры и аутентификации.

В сообщении в блоге Google осветила функции, которые появятся на смартфонах Pixel с обновлением Android 15, включая функцию, названную Theft Detection Lock. Она использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы определить, было ли устройство украдено или похищено, и автоматически заблокировать его. Кроме того, пользователи могут воспользоваться существующей функцией Remote Lock, чтобы вручную заблокировать телефон с помощью номера мобильного телефона.

Базирующийся в Маунтин-Вью технологический гигант также затрудняет злоумышленникам доступ к настройкам устройства, благодаря дополнительным требованиям аутентификации для таких действий, как извлечение SIM-карты или отключение Find My Device. При обнаружении нескольких неудачных попыток устройство автоматически блокируется.

Google также повысила конфиденциальность с помощью уже представленной функции Private Space — личного пространства для хранения пользователями своей личной информации. Пользователи смогут добавить еще один уровень аутентификации в это пространство или полностью скрыть его из вида.

Для складных устройств, таких как новый Google Pixel 9 Pro Fold, Android 15 позволит пользователям закреплять или откреплять панель задач на экране для легкого доступа. Они могут настраивать макет страницы и держать часто используемые приложения в пределах досягаемости. Утверждается, что функция App Pairing в обновлении упрощает многозадачность, позволяя обмениваться файлами с помощью перетаскивания. Пользователи также могут сохранять свои наиболее часто используемые комбинации приложений, и они будут отображаться в виде одного значка приложения на главном экране.

Android 15 также включает в себя другие изменения на устройствах Pixel, такие как улучшенное управление в приложении камеры в условиях низкой освещенности, более точное управление в сторонних приложениях камеры, вход в приложения одним нажатием с использованием паролей для аутентификации и возможность использовать спутниковую связь в сторонних приложениях без Wi-Fi или сотовой связи.

Ожидается, что несколько смартфонов Pixel, от последней серии Pixel 9 до серии Pixel 6, получат обновление до Android 15. 

Вот список:

  1. Google Pixel 9  серии.
  2. Google Pixel Складной.
  3. Google Pixel 8  серии.
  4. Google Pixel 7  серии.
  5. Google Pixel 6  серии.
  6. Планшет Google Pixel.

 

#google #android #pixel #google pixel #android 15
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