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Представлен Tecno Pova 6 Neo 5G с функциями искусственного интеллекта и 108-мегапиксельной камерой
Компания Tecno выпустила на рынок новый доступный смартфон 5G.

Tecno представила свой новый бюджетный 5G-смартфон Pova 6 Neo, который поставляется с функциями AI и камерой с высоким сенсором в Индии. Устройство оснащено чипсетом MediaTek Dimensity для высокой производительности. Tecno выводит функции AI на совершенно новый сегмент для потребителей. 

Цены на Tecno Pova 6 Neo начинаются от 13 000 рублей за 6 ГБ + 128 ГБ, а модель 8 ГБ + 256 ГБ стоит 14 000 рублей. Он будет доступен на Amazon и в офлайн-магазинах с 14 сентября. Компания также предлагает вознаграждение в размере 1000 рублей при покупке смартфона Pova 6 Neo. 

Pova 6 Neo оснащен 6,67-дюймовым HD+ (720×1600 пикселей) IPS LCD с частотой обновления 120 Гц и работает на HiOS 14.5 на базе Android 14. Он работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и максимальным объемом встроенной памяти 256 ГБ, который можно расширить до 1 ТБ. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает скорость зарядки 18 Вт. Телефон весит 192,3 грамма, имеет класс защиты IP54 по защите от брызг и пыли, имеет два стереодинамика с Dolby Atmos и боковой сканер отпечатков пальцев. 

Tecno предлагает 108-мегапиксельную заднюю камеру с искусственным интеллектом и 3-кратным зумом. Для четких селфи и видеозвонков предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой. Задняя камера поддерживает фотографические режимы, такие как Super Night Mode, Time-Lapse, Vlog и Dual Video.

Одним из ключевых моментов является то, что он предоставляет функции Generative AI по доступной цене. Эти функции включают AIGC Portrait, AI Magic Eraser, AI Cutout, AI Wallpaper, AI ArtBoard и Ask AI. Для подключения Pova 6 Neo имеет 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC и 3,5-мм аудиоразъем.

#tecno #tecno pova 6 neo #pova 6 neo #tecno pova 6 neo 5g
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Китя
15:06
в начале включил камеру персонаж стоит на месте. а когда стал двигается что обзор пропал продолжай обзор в движений что не понятного.
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14:58
какая в пи у выключил или включил.я не жму не на какую кнопку,вы реально имбецилы оба.нет у меня в раскладке кнопки на камере ,я хз че за гавно вы скачали.ты глаза протри ,ничего там на месте не стоит...
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Nvidia&Intel Hater
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