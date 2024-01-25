Google Pixel 9 может стать первым телефоном Pixel с тремя задними камерами.

Google Pixel 8 все еще новичок на рынке, но ранние рендеры Pixel 9 уже начали появляться в сети, что дает нам представление о том, как может выглядеть следующий флагманский смартфон компании. На рендерах телефон представлен в синем цвете и предполагает три камеры сзади. Это будет существенное обновление модели. Похоже, Google изменил дизайн модуля задней камеры. На изображениях видны плоские края Pixel 9, похожие на то, что мы видели на Pixel 9 Pro. На дисплее также имеется вырез для селфи-камеры.

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После публикации рендеров Google Pixel 9 Pro, основанных на САПР, типстер Стив Х. МакФлай (@OnLeaks) совместно с 91Mobiles опубликовал рендеры и характеристики Google Pixel 9. Рендеры показывают компактный дизайн телефона со сплющенными сторонами, напоминающий последнюю серию iPhone 15. Похоже, что телефон получит переработанный модуль задней камеры с тремя датчиками и светодиодной вспышкой. Это было бы огромным обновлением для ванильного Pixel, поскольку предыдущие Pixel 6, Pixel 7 и Pixel 8 имели только две задние камеры.

Вместо того, чтобы расширять панель камеры по всей ширине задней панели, как это было на текущих моделях Pixel 8 и более старых моделях, Pixel 9 имеет остров овальной формы, похожий на Pixel Fold. Блок камеры, по-видимому, включает в себя новый телеобъектив. С точки зрения технических характеристик, это обновление сделает обычный телефон Pixel более гармоничным с моделью Pro.

Говорят, что Google Pixel 9 имеет размеры 152,8x71,9x8,5 мм. Ожидается, что он будет оснащен 6,1-дюймовым экраном по сравнению с 6,2-дюймовым экраном Pixel 8.

Ожидается, что Google анонсирует серию Pixel 9 в октябре. Телефон может работать на Android 15 и собственной системе-на-чипе Tensor G4.