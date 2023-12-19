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Google заплатит 700.000.000 долларов для урегулирования антимонопольных обвинений
После признания Play Store монополистом Google предлагает 700 миллионов долларов для урегулирования проблемы.

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Alphabet, материнская компания Google, предложила выплатить 700 миллионов долларов и внести некоторые изменения в Play Store, таким образом она пытается разрешить антимонопольную жалобу, поданную 50 штатами США, которые утверждали, что Google Play Store обладает незаконной монополией на рынке магазинов приложений для Android. 

В 2021 году генеральные прокуроры штатов США подали жалобу, утверждая, что Google использовал антиконкурентную тактику чтобы предотвратить конкуренцию и гарантировать, что разработчики будут вынуждены использовать магазин Google Play для охвата пользователей. Кроме того, Google была обвинена в завышении цен на приложения для Android в отдельном коллективном иске от имени почти 21 миллиона потребителей, утверждая, что компания берет на себя до 30 % от транзакций Google.

630 миллионов долларов из 700 миллионов долларов будут помещены в расчетный фонд, который будет распределен в пользу потребителей в соответствии с утвержденным судом планом, а также выплатит 70 миллионов долларов в фонд, используемый штатами. У разработчиков теперь будет возможность использовать альтернативную систему выставления счетов на вариант выставления счетов Google Play, который снизит комиссию на 4 процента. Новая система уже больше года апробируется в разных регионах. Разработчики также смогут показывать в приложении различные варианты цен, когда пользователь совершает цифровую покупку. Google также упрощает процесс загрузки неопубликованных приложений для Android, чтобы пользователи могли загружать приложения непосредственно с веб-сайтов разработчиков без необходимости использования Play Store. Также меняется язык, который впервые информирует пользователей о потенциальных рисках загрузки приложений непосредственно из Интернета. «Ваш телефон в настоящее время не настроен для установки приложений из этого источника. Предоставление этому источнику разрешения на установку приложений может подвергнуть риску ваш телефон и данные», — так будет читаться новый «экран страха» при загрузке приложения не с  Play Store. Кроме того, OEM-производители могут продолжать предоставлять пользователям возможность использовать Play или другой магазин приложений, и им не потребуется согласие Google перед предварительной загрузкой стороннего магазина приложений, а также они могут выбрать вообще пропустите Play Store.

В Android 14 альтернативные магазины смогут обрабатывать и нести ответственность за будущие обновления приложений, включая автоматическую установку обновлений, которая может происходить, когда приложение не используется.  Изменения будут будет реализовано после того, как мировое соглашение будет официально одобрено Окружным судом США Северного округа Калифорнии.  

В прошлом году Google выплатила 90 миллионов долларов небольшим разработчикам приложений, урегулировав их антимонопольные обвинения. Google также урегулировала антимонопольное дело с Match Group, владеющей Tinder и Hinge, до суда, состоявшегося в начале этого года. Тем не менее, антимонопольный иск Epic продолжился судебным разбирательством, которое Google проиграла, поскольку присяжные встали на сторону Epic, исключив, что Play Store является монополистом. Google заявила, что будет оспаривать приговор.  Генеральный директор Epic Тим Суини высказался по поводу предложения Google об урегулировании спора, написав: «Мировое соглашение генерального прокурора штата является несправедливым по отношению ко всем пользователям Android и разработчикам». Решение о способах решения проблемы Epic против Google будет принято в январе 2024 года.

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#android #google #alphabet #play store
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