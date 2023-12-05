Саудовская Аравия





Это одна из стран, которая не празднует Рождество, потому что это считается нарушением прав. Учитывая это, существует постановление, запрещающее любое ежегодное празднование.

Алжир

В этой стране большая часть населения — мусульмане, поэтому, несмотря на то, что Рождество не запрещено, его не одобряют и по сути не празднуют.

Бруней

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В 2015 году султан страны Муда Хассанал Болкиах запретил части населения, исповедующей мусульманскую религию, отображать любые символы или знаки, относящиеся к Рождеству. Однако остальные жители могут следовать традициям и праздникам, хотя при условии, что они будут делать это конфиденциально и не в общественных местах.

Северная Корея

Это еще одна страна, которая не празднует Рождество. В 2016 году Ким Чен Ын заменил это празднование днем рождения своей бабушки Ким Чен Сук, участвовавшей в коммунистическом партизанском движении.

В настоящее время эта дата известна как день «Святой Матери Революции». Между тем, тем, кто хочет отпраздновать, следует делать это с большой осторожностью, так как их могут арестовать.

Китай

С 2018 года в Китае запрещены любые празднования, связанные с Рождеством. Несмотря на это, праздник отмечают в Гонконге, Пекине и Шанхае.

Сомали

Эта восточноафриканская страна — еще одна страна, которая не празднует Рождество. В 2015 году празднования были прекращены, поскольку, по мнению правительства, они противоречат исламской культуре.

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Таджикистан

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Правительство запретило празднование Рождества и всего, что с ним связано, поскольку подавляющее большинство населения исповедует мусульманскую религию. Точно так же в Новый год запрещены фейерверки, ужины или подарки, поэтому, если они это делают, семьям следует быть очень осторожными.







