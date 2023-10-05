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5 женщин от Марии Кюри до Анн Л’Юйе, которые получили Нобелевскую премию по физике

Шведская академия 5 раз наградила женщин-физиков за исследования радиоактивности, структуры атома и, с недавних пор, скрытой динамики электронов.
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120 лет назад Мария Кюри стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. Теперь этой престижной награды удостоена Анн Л'Юйе.

В этот вторник, 3 октября, французский физик Анн Л’Юйе стала пятой женщиной в истории, получившей Нобелевскую премию по физике 2023 года. Причиной награды, которую в равной степени разделили с Пьером Агостини и Ференцем Краусом, стали ее эксперименты с чрезвычайно короткими импульсами лазерного света, которые открыли путь к скрытой динамике электронов внутри атомов.

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«У этого открытия есть потенциальные применения во многих различных областях. Например, в электронике важно понимать и контролировать поведение электронов в материале. Аттосекундные импульсы — измерение, эквивалентное одной триллионной доли секунды — также могут использоваться для идентификации различных молекул в медицинской диагностике», — подчеркивает Шведская академия.

Таким образом, 64-летняя Л'Юлье присоединяется к пантеону физиков, выделенному этим институтом, который сейчас состоит из пяти женщин, три из которых продолжают вносить свой вклад в науку и по сей день. 

Мария Кюри (1903)

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В 1903 году она получил Нобелевскую премию по физике за работы по радиоактивности. Она стала первой женщиной, получившей эту премию, а позже, получив Нобелевскую премию по химии, первой получившей две награды этого учреждения.

Физик и математик Мария Кюри.

Польский физик и математик разделила Нобелевскую премию по физике со своим мужем Пьером Кюри, вместе с которым она открыла два элемента, гораздо более радиоактивные, чем уран, полоний (Po) и радий (Ra). 

Исследования Кюри привели к различным практическим применениям, таким как лучевая терапия для лечения рака и методы определения возраста объектов.

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Мария Гепперт Майер (1963)

Она получил Нобелевскую премию по физике в 1963 году за теоретический вклад в структуру ядра атома — достижение, которое она разделила с Юджином Паулем Вигнером и Хансом Йенсеном.

Работа Гепперт Майер положила конец идее о том, что сердцевина атома представляет собой однородную структуру, поскольку она обнаружила, что внутри атомного ядра имеются протоны и нейтроны, разделенные на слои в зависимости от их энергетического уровня.

Мария Гепперт Майер.

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В 1945 году Майер работала в Манхэттенском проекте, где участвовала в создании водородной бомбы, оружия более мощного, чем атомная бомба.

Донна Стрикленд (2018)

В 2018 году Стрикленд вместе с Жераром Муру и Артуром Эшкиным получила награду за вклад в создание сверхкоротких лазерных световых импульсов высокой интенсивности. Под сверхкороткими ученые подразумевают фемтосекунды, то есть одну миллиардную долю секунды, время, необходимое свету, чтобы пройти расстояние меньше толщины человеческого волоса.

Донна Стрикленд.

Работа этого канадского физика сыграла фундаментальную роль в решении высокоточных задач в медицине и промышленных процессах. Так, например, это открытие совершенствует операции по улучшению зрения и разрезы стеклянных материалов, которые необходимо делать при производстве сотовых телефонов.

Андреа Гез (2020)

В 2020 году Андреа Гез получила награду за открытие сверхмассивной черной дыры, существующей в центре Млечного Пути, под названием Стрелец А*. Это достижение стало возможным в сотрудничестве с немецким физиком Рейнхардом Гензелем.

Андреа Гез.

Используя самые мощные телескопы в мире, Гез и Гензель обнаружили в сердце нашей галактики невидимый и массивный объект (в четыре миллиона раз больше Солнца), который пожирает материю и свет вокруг себя и обуславливает свою характерную форму — спираль.

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