Это тот самый удар возмездия за Крымский мост

48 часов назад в ходе ночной атаки пострадал Крымский мост, где повреждёнными оказались два автомобильных пролёта и погибла белгородская семья, ехавшая на летний отдых. В ходе совещания в Кремле анонсировали ответные действия. И вот сегодня ТГ-канал "Военная хроника" сообщил, что по данным разведки и свидетельствам с мест, ВКС РФ подвергли Одессу самому ошеломительному и разрушительному удару с начала проведения российской спецоперации на Украине.

В ночной атаке использовалось три разновидности крылатых ракет (как минимум) и небезызвестные дроны-камикадзе "Герань".

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Источник фото: life.ru







По утверждению неназванного источника, прилетело "куда надо" 22 воздушных удара. Были атакованы военные цели и в припортовой одесской инфраструктуре.

Среди известных широкой публике номенклатурных высокоточных боеприпасов использовались крылатые ракеты "Калибр", воздушного базирования КР Х-22 и удары противокорабельных ракет П-800 "Оникс".





Источник фото: ТГ-канал "Одесса Info"





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