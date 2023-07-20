Глаза страшатся, а руки делают

По словам российского лидера Владимира Путина, во время своей молодости он освоил ряд профессий, таких как плотник и грузчик, причём обе специальности пригодились. Так в первом случае навыки плотничества будущему президенту РФ пришлось применять в различных стройотрядах. А умения грузчика во время непростой работы по разгрузке мешков на железнодорожной дороге. Беседа о прошлом нынешнего главы Кремля состоялась в рамках встречи "Россия - страна возможностей".

Комментируя свой прошлый рабочий опыт, Владимир Владимирович неожиданно признался, что погрузка-разгрузка мешков на ж\д станции не пришлась ему по душе.

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Источник фото: ura.ru







А вот усердная работа на плотницком поприще у подтянутого лидера вызвала неподдельный приступ гордости: в бытность свою студентом второго курса института, Путин смог получить корочку плотника четвертого разряда во время своих не единожды осуществлённых в стройотряды командировок.

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