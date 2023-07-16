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Обновлённый "Ланцет" сможет сам выбирать цель для атаки и неуязвим против средств РЭБ
А ведь вас предупреждали, что Россия ещё даже и не начинала

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   Новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" получило ряд усовершенствований: простота в использовании операторами дронов и защищённость от электронных средств подавления. И как заявил конструктор российского дрона Захаров в эфире федерального канала "Россия-1", с обновлённой версией "Икса" практически невозможно будет справиться оппоненту.

   Инженер, сконструировавший дрон, также указал, что передовой Ланцет способен в режиме полной автономности, как какой-нибудь заправский терминатор усовершенствованной серии Т-850, самостоятельно определять наиболее перспективные цели для поражения.

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Источник фото: regnum.ru


   Во время симуляционных мероприятий боевых условий, "Икс" смог показать некие признаки "интеллекта", игнорируя второстепенные цели, обнаруживая исключительно первостепенную цель, заданную внутренней программой.

   Другой особенностью усовершенствованного "Ланцета" определенно можно считать наличие вычислительного модуля внутри корпуса, поэтому эта версия ударного БПЛА защищена от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, - заявил создатель дрона-охотника.

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   Наряду с нескончаемыми минными полями и другим вооружением, дрон "Ланцет" является творцом по части полного замедления наступательного порыва ВСУ на Запорожском направлении.

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#ланцет #вс россии
Источник: regnum.ru
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