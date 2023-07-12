Тот самый момент, когда не надо было злить большого и злого русского медведя с его кассетными боеприпасами

Пока в США недолго думая решили передать украинской армии запрещённые во множестве стран кассетные боеприпасы, "сославшись" на опустошение своих арсеналов по части обычных снарядов, кажется в Овальном кабинете не думали наперёд о чрезвычайных и крайне негативных последствиях: Россия обладает колоссальным объемом и ассортиментом тех самых суббоеприпасов, именуемых кассетным вооружением. Но сильного и древнего джина легко выпустить, и очень сложно загнать в волшебную лампу. Разбираемся что есть в бездонных российских складах и хранилищах по части кассетных боеприпасов.

А тем временем глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сказал простое и незамысловатое: если американские боеприпасы кассетного действия появятся у Украины, то Россия имеет полное моральное право на аналогичную ответную меру. Следовательно, по ВСУ будет "прилетать" такие же снаряды и бомбы, начинённые суббоеприпасами.

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Но на этом Шойгу не закончил, заявив о том, что кассетные вооружения ВС РФ эффективней, их разновидностей больше, а спектр применения шире. Кому от этого будет хуже, можно будет догадаться ну очень скоро.





Источник фото: rg.ru





Предыстория вопроса: кассетные бомбы и снаряды создавались как в западной части полушария, так и в социалистическом СССР. Пик производства и создания пришёлся на жаркое лето "холодной войны".

Такие средства поражения предназначались для выбивания личного состава и выведения из строя бронетехники. Но первыми в массовом порядке запрещённые в будущем боеприпасы начали применять США во время боевых действий в Юго-Восточной Азии. Та же Камбоджа не даст соврать: когда спустя полувека мирные жители продолжают страдать от неразорвавшихся кассетных зарядов, получая повреждения. Непростая ситуация обстоит с этим в Лаосе и Вьетнаме.

Российское же кассетное вооружение более "гуманнее": оно предназначено не для поражения живой силы, а в целиком и полностью несёт повреждения для броневых единиц, ДОТов и ДЗОТов, минирования окрестностей. В случае же долгого отсутствия оппонента такие заряды в обязательном порядке должны самоликвидироваться.





Источник фото: gazeta.ru







К самой современному воздушному кассетному оружию можно отнести планирующую бомбу "Дрель". Бомба, относящаяся к "ручному инструменту", имеет массу в 540 килограмм, и содержит в себе 15 "самонаводящихся" суббоеприпасов, Такие самоприцеливающиеся минибомбы предназначены для разрушения полевых инженерных сооружений, бронетехники, РЛС, установок ПВО и командных пунктов. Есть в воздушном средстве поражения и интересная функция: распознавание цели по принципу "свой-чужой". Например во время встречного танкового боя сброшенная бомба поразит только танки противника, не причинив никакого вреда российским гусеничным машинам.

Немаловажной "плюшкой" можно обозвать способность бомбы планировать. Поэтому такой "подарок" сбрасывается на расстоянии до 30 километров от места сражения, до которого летящий "перфоратор" доберется своими силами и точнёхонько попадёт куда надо с помощью спутникового сигнала "ГЛОНАСС". Кроме того все как один из 15 "сыновей" бомбы оснащены инфракрасными или радиолокационными ГСН. А та самая БЧ с помощью кумулятивного заряда способна "зажечь" не по-детски: сила пробития равна 100-мм гомогенной защиты. От таких ударных возможностей пострадают как броневики, так и железобетонные укрытия. На отлично такие снаряды применяются и по взлетно-посадочным полосам аэродромов.

Есть конечно же бомбы и попроще в российском арсенале, но не менее от этого опасней для противника. Это "классические" свободно падающие фугасные авиабомбы массой 500 кг. РБК-500 начинены целым ассортиментом суббоеприпасов. Например на 2020-ый год существуют такие РБК, как СПБЭ-Д, ЗАБ-2,5М, ПТАБ-1М, АО-2,5РТМ и это ещё не всё.





Источник фото: ria.ru







Попробуем расшифровать РБК-500 АО-2,5РТМ. В такой 500-килограммовой бомбе содержится 126 минибоеприпасов, каждый весом в 2,5 кг с осколочной частью. Против таких минибомб не способны устоять ни военнослужащие противника, ни легкобронированная техника. Выбранной РБК обычно обстреливаются не только оппоненты, застигнутые на открытой местности, но и противник, успевший забежать в окоп, овраг или траншею.

Образец РБК-500У БетАБ-М служит для выведения из "нормального состояния" так называемой бетонки: покрытия, часто присутствующего на различных взлётно-посадочных полосах. Либо для разрушения обычного дорожного шоссе, бетонных укрытий и бункеров. В таком боеприпасе содержится 10 снарядов поменьше, после выстреливания которых у каждого небольшого образца раскрывается тормозящий парашют. И как только такой заряженный продукт принимает вертикальное положение, включается маршевый реактивный двигатель, передающий снарядам достаточную скорость для пробития бетонных перекрытий. После пробития такой поверхности происходит подрыв.





Источник фото: ria.ru







РБК-500 с буквенно-цифровым индексом "У ПТАБ-1М". Специально создана для борьбы с танками. Поражает в верхнюю плоскость танка или любой бронемашины при их движении или стоянке. В одной такой бомбе содержится 352 снаряда поменьше, способных пробить 200-мм гомогенной брони.

Кассетная бомба с обозначением "ЗАБ-2,5". Эта 500-килограммовая бомба оснащена зажигательными частями, способными сделать "жарко" железнодорожным вагонам и поездам, складам ГСМ или имуществу под открытым небом и незащищённым автомобилям. Один такой снаряд, вмещающий 297 боевых элементов, способен накрыть площадь в 80 тысяч кв. м. В ходе полигонных испытаний оказалось, что подобным малышам вполне по силам прожечь 5-мм листовой металл.

Не стоит забывать и всем ворогам России об одном таком "малюсеньком нюансе": все свободнопадающие бомбы российского производства можно взять и дооснастить УМПК - унифицированным модулем планирования и коррекции. И тогда у России все "обычные" кассетники вдруг станут планирующими.





Источник фото: iz.ru





Но и без этого боевые части с кассетным принципом устройства можно добавить в головную часть оперативно-тактических ракет "Искандер", всех разновидностей РСЗО и боеприпасов, выстреливаемых стандартной ствольной артиллерией и даже миномётами.

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Поэтому вопрос очень интересный, кому решили сделать больнее те самые американцы, решив передать Украине доселе запрещённые кассетные боеприпасы? Возможно это выстрел себе в ногу?