Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что Украине даже и не стоит думать о победе над Россией в текущем конфликте. И сам не догадываясь, теоретик военного дела делает аллюзию на то самое известное высказывание про поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Ведь по словам Дугласа, Украина уже не сможет спастись, предположил он в своей беседе на ютьюб-канале Judging Freedom.
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В бытность свою планировщиком ряда крупнейших военных операций США, отставной офицер поделился мнением, что для ВСУ уже всё предрешено: даже новая передача западных вооружений не в силах что-либо изменить.
Источник фото: mk.ru
Меж тем нет единства и среди государств входящих в НАТО, где под мишурой показного общего согласия царят яростные разночтения по поводу как членства Украины в военной организации, так и совсем не радужная атмосфера внутриблоковых склок.
Старший офицер выразился, что пока ещё не поздно, Зеленскому нужно попытаться договориться с русскими, пока есть шанс получить хоть что-нибудь на потенциальных переговорах. Промедление в этом вопросе оставит Украину вне рамок. Кроме того официальная власть восточноевропейской республики имеет очень плохие переговорные позиции, дабы с позиции силы давить на Россию.