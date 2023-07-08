Т-62, прошедший этапы существенной модернизации, с минимальными повреждениями смог выйти с некоторым достоинством в борьбе с тяжёлыми минами противника: взрывы хоть и прозвучали, но танкисты российской бронемашины сумели спастись.
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В соцсети появилось видео, записанное с помощью пролетавшего над местом происшествия разведывательного БПЛА. В кадре показаны кадры наезда российского ОБТ на противотанковые минные боеприпасы посреди дороги. Предположительно они были установлены украинскими диверсантами прямо перед проездом танка.
Как только трак "шестьдесят второго" коснулся поверхности взрывного устройства, прозвучала серия взрывов, повредив внешнее оборудование танка. У гусеничной машины перестала работать правая гусеница. Но самое главное оказалось совсем не это: российские танкисты сумели покинуть бронемашину и судя по кадрам, обошлось без опасных для жизни травм.
Источник фото: скриншот из видео
Что касаемо танка, то его не ждёт участь металлолома, как это часто бывало с немецкими "Леопардами" и американскими "Брэдли". ОБТ Т-62М наверняка эвакуируют в российский тыл и быстро починят.
Предыстория: при обновлении базовой модели Т-62 учитывался опыт Афганской войны, когда значительная часть советских танков были выведены из строя фугасами и минами местных партизан. Именно тогда днище тяжёлой бронемашины получило усиление.
А во время СВО на ветерана танковых российских подразделений добавили тепловизоры, современные средства связи и "зашили" дополнительной бронёй. Всё это должно вдохнуть "свежести" в старичка.
А тем временем западная пресса пытается оправдать неоправданные потери среди французских AMX-10RCR, поставленных на Украину, но не способных на равных бояться с российскими ОБТ.