Из рубрики: дарёному коню в зубы не смотрят

Как оказалось, AMX-10RCR называемые в российском сегменте Интернета колёсными танками, явно не понравились украинским экипажам по ряду причин. А это, в свою очередь, не понравилось представителям французского ВПК, получивших серьёзный имиджевый удар. И как-то "случайно" именно в западной прессе вышла статья, опровергающая завышенные ожидания украинских бойцов.

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В издании Army Recognition проинформировали, что на украинский негативный отклик не стоит обращать внимания по причине своей неадекватности. "Оказывается" нужно понимать, что колёсный танк французского производства на украинском театре боевых действий применялся не "по ГОСТу".

Тем более грех украинской стороне жаловаться, получившей самые передовые версии классического AMX-10 - версию с буквенным наименованием "RCR", у которой помимо основной брони есть дополнительная защита с интегрированными стальными блоками, способными выдержать стрельбу из лёгкого вооружения и некоторых противотанковых снарядов.





Источник фото: rbk.ru





Но тут есть одно но: AMX-10RCR не должен быть использован против российских тяжелых ОБТ последнего поколения. К таким в издании относят Т-90М, 125-мм пушка которого может пробить броню французской бронемашины навылет.

А вот если AMX-10RC применять "правильно", выполняя разведывательные задания, то танку "нет цены".

И как бы оправдываясь, автор статьи пишет, что AMX-10RCR не участвовал в конфликтах высокой интенсивности подобно российкой СВО. "Десятка" с большим успехом применялась в Афганистане и Мали, способная дать отпор местным повстанцам. И как бы подводя итог под всеми претензиями, предъявляемыми украинскими военными, крайне несправедливо выставлять низкие баллы AMX-10RCR только лишь из-за участия в реалиях серьёзного современного вооружённого конфликта.

Как сказал российский "классик": ваши ожидания - ваши проблемы.





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