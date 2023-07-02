Телеграм-канал "Украина.ру" разместил кадры, снятые в населённом пункте Великий Бурлук Купянского района Харьковской области, где российский барражирующий боеприпас БПЛА "Герань-2" предельно точно попал в место расположения иностранных наёмников на территории Украины.





Источник фото:ТГ-канал "украина.ру"



реклама





По записи с разведывательного аппарата отчётливо видно как после точного прилёта дрона-камикадзе в здание, где находились иностранные бойцы, вступившие в ВСУ, происходит мощный "хлопок" с большим огненным шаром. Предположительно взрыв от боевой части "Герани" наложился на детонацию боеприпасов, размещённых в помещении, в следствие чего произошло кратное умножение ударной силы. Поэтому потери в наёмниках до полуроты не удивительны.

Совсем недавно точным ракетным попаданием была поражена так называемая "располага" сил ВСУ в Краматорске. По сообщениям разведки украинская армия в результате этого прилёта лишилась 2 генералов, 50 военнослужащих и 20 военных иностранных советников.

Кроме того российский спецназ осуществил блестящую ночную штурмовую операцию и окончательно свёл на нет украинский плацдарм на левом берегу Днепра близ Херсона.