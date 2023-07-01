Спецназ группировки "Днепр" провёл неожиданную для ВСУ ночную атаку со стороны одноимённой реки. В результате смелых и решительных действий российских военнослужащих небольшой плацдарм на Левобережье рядом с Антоновским мостом был зачищен, проинформировал в личном ТГ-канале ВрИО губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Немногим ранее по одной из опор инженерного сооружения был нанесён одиночный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М", разрушившим часть мостового пролёта.
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В ходе неожиданного штурма с ходу были взяты украинский опорник и местная гостиница, где укрывались украинские военнослужащие. О том что последует ночная атака, да ещё со стороны водной поверхности, никто из украинских бойцов не мог даже и представить. Вследствие этого противник оказался не готов к такому внезапному напору и был разгромлен, сообщил Сальдо. И как написал российский чиновник, теперь плацдарма на левом берегу Днепра у ВСУ больше нет.
Источник фото: stolica-s.su
В успешных наступательных действиях принимали участие сводные отряды морпехов 61-й бригады, силы 126-й бригады береговой обороны, мотострелки 205-й и 127-й бригад и бойцы группы "Шторм".
Антоновский путепровод через Днепр с длинной дорожного полотна в 1,4 км находится в районе города Херсон. После выхода российской армии с правобережья, часть пролётов моста направленным взрывом была разрушена.
Из-за прорыва Каховской ГЭС часть постов и небольших войсковых групп ВС РФ с так называемого Антоновского острова под мостом были передислоцированы. В результате ВСУ совершили десантирование на тот самый остров. Но удар модернизированным "Искандером" и действия спецназа решили этот "вопрос".