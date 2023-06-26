Расследование по этому делу всё ещё продолжается

Статья за номером 279 всё ещё "числится" за Евгением Пригожиным. На момент утра 26 июня расследование по статье "Вооружённый мятеж" продолжается. Делом занимается следственное управление ФСБ России.

реклама

Источник в прокуратуре издания "Коммерсант" заметил, что отмена постановления о возбуждении дела не наступила. Проще говоря, известный питерский бизнесмен продолжает находиться под следствием. Но как сообщил информатор, куратору ЧВК "Вагнер" не стоит "бояться", так как для прекращения расследования прошло слишком мало "часов".





Источник фото: privet-rostov.ru







"Возбудились" 23 июня, а решение о прекращении преследования было объявлено уже на следующий день после того, как "мятеж выходного дня" был разрешен не без помощи президента дружественной Белоруссии Александра Лукашенко.





Источник фото: ria.ru





Административный руководитель ЧВК "Вагнер" 23 июня эмоционально заявил, что ВС РФ атаковали тыловые лагеря "Оркестра". После чего последовала угроза применить силовые действия. Далее НАК возбудил уголовное дело против бизнесмена, как организатора вооружённого мятежа. Вскоре операторы ЧВК "Вагнер" объявились на улицах Ростова-на-Дону. Второй отряд "музыкантов" направил свои силы к Москве. В столичном регионе и близлежащих областях был объявлен режим КТО. В так называемом "марше справедливости" насчитали 1000 единиц различной техники. Это были не только автобусы и пикапы, но и вполне себе танки, БТР, САУ и даже ЗРПК "Панцирь-С1".

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

После всех событий депутат Госдумы Гурулев призвал Евгения Пригожина покончить с собой.