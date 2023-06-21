В ТГ-канале "Архангел спецназа" был опубликован интересный пост о спасении российского офицера прямиком из украинского плена. Дело было на Запорожском направлении. И что добавляет пикантности ситуации, саму историю поведал не командир ВС РФ, а пленные бойцы ВСУ во время своего допроса российскими "особистами".

Штурмовая группа ВСУ окольными путями через лесопосадочные насаждения случайно вышла на взводное подразделение россиян. В скоротечном бою был пленён один военнослужащий ВС РФ. Во время 24-часового нахождения с украинскими военнослужащими российский офицер сумел убедить группу ВСУ сдаться, а он покажет безопасный коридор к одному из подразделений.





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Источник фото: vk-группа "Вооружённые Силы Новороссии (ВСН)"







После того как украинский "комвзвода" дал своё принципиальное согласие на смелое решение российского офицера, весь боевой отряд по безопасному маршруту вышел на позиции ВС РФ. Так сдалось 12 человек.

Во время беседы с русскими бойцами украинские пленные рассказали, почему они решили сдаться в плен. Оказывается вышестоящее командование не очень-то жаловало командирской "любовью" отряд ВСУ, попросту игнорируя заботу о своих подчинённых: взвод воевал с большим дефицитом питьевой воды, горячая еда была редким гостем в полевой кухне, а раненые долго находились на передовых позициях из-за плотного и постоянного огневого давления российских артиллеристов.

В относительном тылу ВСУ тоже не лыком шиты бойцы, предпочитающие якобы испортить дорогостоящие немецкие "Леопарды, чем подставлять танк и себя под огонь ствольной артиллерии и РСЗО, дронов-камикадзе и противотанковых ракет "Вихрь".