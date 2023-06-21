Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пленный российский офицер уговорил взвод ВСУ выйти на российские позиции и сдаться

Российский переговорщик из офицеров проявил себя на Запорожском направлении
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

    В ТГ-канале "Архангел спецназа" был опубликован интересный пост о спасении российского офицера прямиком из украинского плена. Дело было на Запорожском направлении. И что добавляет пикантности ситуации, саму историю поведал не командир ВС РФ, а пленные бойцы ВСУ во время своего допроса российскими "особистами".

   Штурмовая группа ВСУ окольными путями через лесопосадочные насаждения случайно вышла на взводное подразделение россиян. В скоротечном бою был пленён один военнослужащий ВС РФ. Во время 24-часового нахождения с украинскими военнослужащими российский офицер сумел убедить группу ВСУ сдаться, а он покажет безопасный коридор к одному из подразделений.


реклама

Источник фото: vk-группа "Вооружённые Силы Новороссии (ВСН)"


   После того как украинский "комвзвода" дал своё принципиальное согласие на смелое решение российского офицера, весь боевой отряд по безопасному маршруту вышел на позиции ВС РФ. Так сдалось 12 человек.

   Во время беседы с русскими бойцами украинские пленные рассказали, почему они решили сдаться в плен. Оказывается вышестоящее командование не очень-то жаловало командирской "любовью" отряд ВСУ, попросту игнорируя заботу о своих подчинённых: взвод воевал с большим дефицитом питьевой воды, горячая еда была редким гостем в полевой кухне, а раненые долго находились на передовых позициях из-за плотного и постоянного огневого давления российских артиллеристов.

   В относительном тылу ВСУ тоже не лыком шиты бойцы, предпочитающие якобы испортить дорогостоящие немецкие "Леопарды, чем подставлять танк и себя под огонь ствольной артиллерии и РСЗО, дронов-камикадзе и противотанковых ракет "Вихрь".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

всу вс рф
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
79
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
9
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
123
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Танки Leopard вновь пошли в наступление, но один из них потерял пушку в результате попадания ПТУР
8
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
25
ВСУ для спасения от российских ПТУР стали использовать тактику "пылевого торнадо"
10
Залужный посетил передовую и провёл совещание группировки войск в горячей точке - Видео
12
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
9
FPV-дрон "Владлен Татарский" за 65 тыс поразил два американских броневика MAXXpro ценой 175 млн руб
2
The Drive: экипаж Ка-52 вернулся на базу с оторванным хвостом показав потрясающую живучесть [Видео]
7
ISW допускают приостановление контрнаступления с возможным его возобновлением
10
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
2
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о пострадавшем имидже российской армии
25
Начаты съемки комедии «Соседка» для канала ТНТ
2
CNN: Российская авиация препятствует украинскому контрнаступлению
3
Coinbase обвинила SEC в игнорировании предписания суда
+
Гендиректор AMD: больше новостей о ROCm на видеокартах Radeon ожидается в ближайшее время
1
Кулеба заявил, что предоставленного Западом оружия будет недостаточно до тех пор, пока Украина не победит
2
Очередной Leopard 2 был поражён на Запорожском направлении при помощи дрона-камикадзе — видео
11
Крис Хэмсворт наконец-то дал более развернутое объяснение, по какой причине он покидает кинематограф
+
Мы не будем обсуждать вопрос членства Украины в НАТО на июльском саммите - Столтенберг
+
Российские военные вблизи продемонстрировали трофейный колёсный танк AMX-10RC
4
Китайский полковник счёл отступления из-под Киева, Харькова и Херсона неверными
8

Популярные статьи

Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
12
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
32
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
7
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
34
В США назвали российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» суперхищником и убийцей западных танков
3
Российский ПТРК "Корнет" вот уже 20 лет успешно уничтожает западные танки — MWM
7
Как я создавал простой тест производительности, но получился аналог AIDA64 для Linux дистрибутивов
2

Сейчас обсуждают

Алексей Ломакин
06:37
Сорри ошибку допустил.Другие игр не играю только фаллоут4 и варфейс.Видюха 1050ti непотянет мне твои гиперпанк на средних.
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
хахахер
06:31
всё командование хохлам покололи,поэтому они и лезут,как тараканы на убой,там нет вообще управления у войск.И у всу и натовское командование,там обезглавлено.Там один зеля кудахчет и всё
Глава ГУР Украины Буданов вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
Алексей Ломакин
06:30
Я еще вперед андервольтинг ставил для проца.В начале были 60°,после андервольта выше 46° не поднимался.Пока что так.
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
Всеволод Папшев
06:30
Мечты всегда несбыточны
6 народных видеокарт для 1080р, которые ещё не успели подорожать в РФ после падения курса рубля
Neur
06:26
Это всё декоммунизация...
В ООН заявили, что выработка электроэнергии на Украине сократилась в два раза
Псье Миздюкович
06:25
Как по мне так и те и другие днище
Фанаты Sony PlayStation против выхода эксклюзивов на XBoX
13nikita
06:10
крутая игра своего времени, идеологическое продолжение true crime
Мои впечатления от игры Sleeping Dogs. Часть 3
Blackengine
05:55
8Гб, фу
Почему GeForce RTX 4060 Ti выгоднее GeForce RTX 3060 Ti, а Radeon RX 6750 XT – лучший выбор для 2К
Алексей Каверин
05:53
Все просто да не очень. Приняли террористов из Чечни, получили взрыв на бостонском марафоне, спонсировали Аль-Каиду против России, получили самолёты в башни близнецы.
Sabah: один из организаторов убийства посла Андрея Карлова проживает в США в доме за 1 млн долларов
Blackengine
05:50
Как говорил Сунь Цзы: война путь обмана
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем