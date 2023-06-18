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Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
Украинские бойцы помимо раскрытия "лайфхака" лестно отозвались о российских военных
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   Журналист немецкой прессы от издания Spiegel провёл беседу с украинскими экипажами ОБТ Leopard. Танкисты были участниками июньского контрнаступления на Запорожском направлении. Выяснилось, что эти военнослужащие проходили обучение на военных полигонах в Германии, а теперь участвуют в реальных боевых действиях на немецкой тяжело бронированной технике.

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   Выполняющий функции заряжающего с полевым позывным "Гудзик" рассказал, что часть сослуживцев его подразделения находят способы уклонения от участия в боестолкновениях с российскими войсками. Хорошо на практике показала себя уловка с имитацией поломок танка.

   И как сложилось мнение у немецкого корреспондента, все трое собеседников издания не считают ничего зазорного в подобной практике. Заинтригованный такими взглядами, он откровенно спросил каждого из украинских солдат - почему они симулируют неисправности надёжной боевой машины? Ответ оказался не очень приятным и откровенно обескураживающим: бойцы ВСУ не уверены в надёжности бронированной защиты современного немецкого танка, после первого попадания российского снаряда в башню этого ОБТ, последний легко переходит в состояние "кучки пепла".


Источник фото: rg.ru


   Эти военнослужащие ВСУ оказались честными в своих беседах, рассказав ещё о потерях трёх "Леопардов", которые даже "не увидели русских", наехав на мины, заложенные "повсюду".

   Отозвались украинские танкисты комплементарно и в адрес своих противников по ту сторону "ленточки", назвав их вовсе не новичками. По мнению танкового экипажа ВСУ, новобранцы же разбежались после первого выстрела из мощной танковой пушки Леопарда, но эти - стойкие бойцы. Заверил немецкого журналиста "Миша".

   Корреспондент подвел итоги беседы с военнослужащими ВСУ, назвав текущее украинское контрнаступление "дорогостоящим". Рядом с воображаемой чертой, разделяющей позиции противоборствующих войск находится украинский госпиталь, заполненный раненными с последних боёв.

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   Один из интересных случаев произошёл с опять-таки немецким "Леопардом", который по ошибке поразил точно такие же Leopard, идущие в голове наступающей колонны.

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#leopard #spiegel
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