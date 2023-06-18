Пока в Германии дипломатично отказали в передаче взамен убывших "по естественным причинам" немецких ОБТ "Leopard", в отечественном сегменте патриотических телеграм-каналов появилось видео, показывающее как германская техника и американский БМП M2 Bradley неудачно встретились с российским выстрелом высокоточного боеприпаса "Краснополь". Попадание корректируемого снаряда крупного калибра не оставило ни единого шанса современной западной технике, стоящей на вооружении альянса НАТО.
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ТГ-канал "Военкоры Русской Весны" опубликовал кадры объективного контроля прилёта "Краснополя" по военной продукции Krauss-Maffei Wegmann и BAE Systems.
Новый видеоматериал дополнил "коллекционное издание" с кадрами потерь современной продукции танкостроительной школы Германии и продукции американского ОПК соответственно. Видеоданные поражения этой техники выстрелом управляемого снаряда в этом ряду первые: до этого немецкий Леопард стал участником многочисленных сцен с потерями от русских мин, уничтожением ПТУР и попаданиями от барражирующих боеприпасов. Как говорится, на любой вкус и пристрастия.
Стрельба корректируемым боеприпасом "Краснополь-М2". Источник фото: topwar.ru
Корректируемый снаряд "Краснополь" бывает двух калибров: 152-мм или 155-мм. Его цель - это поражать бронированные цели и военные укрепления с первого выстрела. А благодаря дальности в 30 км мало какая техника успеет добраться до ЛБС будучи способной разглядеть в комплекс прицелов операторов корректируемого снаряда. Именно так большинство немецких "Леопардов" с самой актуальной версией ночных прицелов и остались ни разу не увидевшими своего противника, будучи поражённые с большого расстояния.
Краснополь используется в составе боекомплекта семейства отечественных САУ "Акация" и "Мста", кроме того им могут воспользоваться и артиллеристы пушки Д-20.
Помимо поражения подвижной бронированной техники "Краснополь" успешно применяется и против стационарных объектов особой важности, пример - разрушение управляющего терминала Starlink во время боёв за Угледар.