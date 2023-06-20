Пока госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что "Украина получила от западных союзников все вооружения, необходимые для начала контрнаступления" и даже больше, те самые вооружения стали таять как апрельский снег под жарким полуденным солнцем. Причём в роли "солнца" выступают недорогие дроны, названные в честь Владлена Татарского, а в роли "снега" MRAP броневики MAXXpro ценой в 170 млн. рублей за обе единицы. Как раз о таком случае рассказали в телеграм-канале "Тройка" с залитым видео, где новые дроны, названные в честь погибшего журналиста Владлена Татарского, поразили MAXXpro ВСУ.
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В роли операторов были задействованы бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова.
FPV-дрон "Владлен Татарский". Источник фото: news.rambler.ru
Безымянный дрон, в последствии названный в честь военкора "Владлена Татарского", был разработан при участии Максима Фомина (Владлена Татарского). После чего журналист лично готовил будущих операторов FPV-дрона.
В амбициозных планах есть желание разработчиков отправить на спецоперацию 12 000 таких дронов с различными боеприпасами.
К слову многострадальный американский MAXXpro страдает не только от успешных действий ВС РФ, но и от наездов немецкого "Леопарда", причём в самом что ни на есть прямом смысле.