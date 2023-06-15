Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Танк ВСУ раздавил американский броневик MaxxPro после атаки "Ланцета" [Видео]
Попытка спасти тяжело бронированную машину обернулась потерями и для эвакуационного транспорта
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

   В мировой сети Интернет появилось видео, залитое телеграм-каналом "Воин DV", на котором отчётливо видно, как во время эвакуационных мероприятий ремонтной бригады ВСУ, под удар российских барражирующих боеприпасов "Ланцет" попали танк и американский броневик.

реклама

   На кадрах, заснятых российским разведывательным дроном, заметно, как дрон-камикадзе врезается в повреждённую гусеничную машину, эвакуируемую бронеавтомобилем американского производства MaxxPro. После чего у членов экипажей колёсной машины и "танка-тягача" появилось обоюдное желание покинуть свои бронированные машины и поскорей покинуть опасный район.


Источник фото: mymsk.onlinemymsk.online


   Сразу после этого танк по какой-то непонятной причине начинает движение задним ходом, одномоментно подминая под свою многотонную "тушу" и американскую технику, пытающуюся по первоначальным планам спасти поверженный танк.

   Следом по законам "голливудской драматургии" на горизонте появляется ещё один ударный "Ланцет", на большой скорости влетающий в MaxxPro.

   В результате неудачных спасательных действий судя данным объективного контроля, выведенными из строя оказались как танк, так и броневик.

   В сети есть видео как один из MaxxPro оказался брошенным ВСУ.


рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #maxxpro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ветеран ЦРУ: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили десять к одному
Боец ВСУ 37-й бригады подтвердил существенные потери в ходе контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
12
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
36
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
3
Российские военные сумели отразить атаку ВСУ и отобрать несколько целых французских танков AMX-10RC
4
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
7
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
4
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
2
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
Bild: Россия быстро починит трофейные Leopard 2А6 и уже скоро бросит их против танков ВСУ
6
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
Идея приключений Сэди Адлер в качестве возможного DLC к RDR2 понравилась фанатам
+
Биржа Binance исключит ряд торговых пар
+
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+
Путин рассказал о потерях в ходе отражения наступления ВСУ
4
AMD анонсировала настольные процессоры Ryzen PRO 7000 мощностью 65 Вт
+
120 смартфонов Xiaomi получат финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 до конца 2023 года
2
Криптобиржа Binance разыгрывает целый биткоин
2
AMD случайно показала графический процессор Navi 32
+

Популярные статьи

Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
11
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
19
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
14
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
118
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
19
Как купить игровой процессор на 6 лет, и почему Core i9-13900KF хуже Ryzen 9 7950Х
7
Украина превратилась в "кладбище" западной бронетехники: ВСУ потеряли 15% бронемашин Bradley - EAT
3
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
36

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:28
Хотят получить удар по обьектам в центре Киева?
Украинская разведка надеется получить информацию о положении ВС РФ в Крыму от жителей
32Влад32
02:22
Тоже хотят победить Россию?
Эстония будет тратить на оборону 3% от ВВП или 15 млрд долларов за следующие 10 лет
Сергей Шустриков
02:19
Правильно делает. Это - Частная Военная Компания, а не Минобороны!!! И он не обязан подчиняться МО. Жаль конечно что музыкантов не будет, жаль. А с нашим МО мы ещё нахлебаемся, ещё много родных и близ...
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
Кирилл Прозоровский
02:18
Придурки? Передать куда следует срочно. Во первых выставить на обозрение а во вторых разобрать и изучить. Дурачки какие-то
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
Mur
01:57
Так это ведь на Украине психушки позакрывали, а не в России.
В Госдуме предлагают разрешить заключённым службу в контрактной армии РФ в СВО
32Влад32
01:48
Экипаж экстренно драпанул при первых успешных попаданиях.
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
32Влад32
01:47
Ты меня лучше не трогай, а то действительно нахамлю.
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
32Влад32
01:45
Не нравится - не читай.
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
32Влад32
01:44
Они толком даже не доехали куда планировали. Фантазии про выстрелы и убитых оставь при себе.
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
32Влад32
01:42
Ты бредишь?
Резников: В начале СВО Запад отказывал ВСУ в вооружении и просил нанести максимальный ущерб России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем