Попытка спасти тяжело бронированную машину обернулась потерями и для эвакуационного транспорта

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В мировой сети Интернет появилось видео, залитое телеграм-каналом "Воин DV", на котором отчётливо видно, как во время эвакуационных мероприятий ремонтной бригады ВСУ, под удар российских барражирующих боеприпасов "Ланцет" попали танк и американский броневик.

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На кадрах, заснятых российским разведывательным дроном, заметно, как дрон-камикадзе врезается в повреждённую гусеничную машину, эвакуируемую бронеавтомобилем американского производства MaxxPro. После чего у членов экипажей колёсной машины и "танка-тягача" появилось обоюдное желание покинуть свои бронированные машины и поскорей покинуть опасный район.





Источник фото: mymsk.onlinemymsk.online







Сразу после этого танк по какой-то непонятной причине начинает движение задним ходом, одномоментно подминая под свою многотонную "тушу" и американскую технику, пытающуюся по первоначальным планам спасти поверженный танк.

Следом по законам "голливудской драматургии" на горизонте появляется ещё один ударный "Ланцет", на большой скорости влетающий в MaxxPro.

В результате неудачных спасательных действий судя данным объективного контроля, выведенными из строя оказались как танк, так и броневик.

В сети есть видео как один из MaxxPro оказался брошенным ВСУ.





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