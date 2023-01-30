Это уже третий пункт связи ВСУ, обнаруженный и разрушенный российской армией в донбасском городе

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Сегодня обнародовали секретную информацию, что три дня назад в Угледаре российским корректируемым боеприпасом "Краснополь", использующимся артиллерийским вооружением России в калибрах 152-мм и 152-мм, был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ.

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Замаскированный командирский объект находился в здании городской котельной рядом с пожарной частью в северной оконечности донбасского города. Засечь командный пункт удалось с помощью российских РЭБ "Житель" и "Свет-КУ", которые обнаружили антенный комплекс наземного терминала Starlink.





Стрельба корректируемым боеприпасом "Краснополь-М2". Источник фото: rg.ru





Данный штабной "очаг" концентрировал всю информацию от воинских формирований 72-й механизированной бригады, территориальной обороны, стекавшуюся со всего города и его окрестностей. В ходе артиллерийской атаки было поражено спецоборудование Starlink для приема и отправки зашифрованной информации .





Это уже третий по счету информационный полевой "офис", найденный в расположении Угледара и села Павловка с помощью отечественных комплексов РЭБ.

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Два остальных центра полевой связи были ликвидированы с помощью РСЗО "Торнадо-С" и САУ "Гиацинт-С" морпехов в декабре минувшего года.