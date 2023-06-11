Защиты от таких атак у немецких гусеничных машин - нет

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Украинское контрнаступление в Запорожской области оказалось "не очень то" для западной бронетехники, переданной государствами блока НАТО в ВСУ.

реклама

Последние 7 дней своими умениями и воинской доблестью военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ показали как 100 единиц техники НАТО могут превратиться в груду покорёженного металла. В том числе немецкие ОБТ Leopard 2А4 и американские БМП M2 Bradley.

И как явила суровая действительность, именно такая техника должна была помочь ВСУ пробить брешь в российской обороне в Запорожье. Но реальность на то и реальность, чтобы разбить самые смелые мечты. Поэтому Леопард, не говоря о Брэдли, оказался уязвим не только перед огнём российской ствольной артиллерии и авиации, но и против атак FPV-дронов.





Источник фото: topcor.ru





Чему есть весомое доказательство в виде загруженного видео в мировую сеть Интернет. На кадрах, записанных с разведывательного БПЛА российской армии, хорошо видна общая картина тягостного положения НАТОвской техники: FPV-дроны ВС РФ поражают практически сразу три танка Leopard 2A4.

И как ни крути, первые дни украинского контрнаступления в мгновение ока развенчали миф о неуязвимости и стойкости Леопарда и Брэдли против российских атак.

Отсюда видимо что-то "знавшие" британцы строго-настрого запретили вводить в первую линию атакующих украинских колонн свои ОБТ Challenger-2.





рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Так же отставной офицер блока НАТО рассказал об отличной подготовке российской армии на фоне не очень успешного украинского контрнаступления.