Украинское контрнаступление в Запорожской области оказалось "не очень то" для западной бронетехники, переданной государствами блока НАТО в ВСУ.
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Последние 7 дней своими умениями и воинской доблестью военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ показали как 100 единиц техники НАТО могут превратиться в груду покорёженного металла. В том числе немецкие ОБТ Leopard 2А4 и американские БМП M2 Bradley.
И как явила суровая действительность, именно такая техника должна была помочь ВСУ пробить брешь в российской обороне в Запорожье. Но реальность на то и реальность, чтобы разбить самые смелые мечты. Поэтому Леопард, не говоря о Брэдли, оказался уязвим не только перед огнём российской ствольной артиллерии и авиации, но и против атак FPV-дронов.
Источник фото: topcor.ru
Чему есть весомое доказательство в виде загруженного видео в мировую сеть Интернет. На кадрах, записанных с разведывательного БПЛА российской армии, хорошо видна общая картина тягостного положения НАТОвской техники: FPV-дроны ВС РФ поражают практически сразу три танка Leopard 2A4.
И как ни крути, первые дни украинского контрнаступления в мгновение ока развенчали миф о неуязвимости и стойкости Леопарда и Брэдли против российских атак.
Отсюда видимо что-то "знавшие" британцы строго-настрого запретили вводить в первую линию атакующих украинских колонн свои ОБТ Challenger-2.
Так же отставной офицер блока НАТО рассказал об отличной подготовке российской армии на фоне не очень успешного украинского контрнаступления.