ВСУ решили повторить попытку штурмовых действий в Запорожской области. Украинские военнослужащие пошли приступом на населённый пункт Пятихатки в Васильевском районе, но были отброшены огнём ствольной артиллерии и знаменитым ТОС-"Солнцепёк" ВС РФ. По наступавшим порядкам украинской бронетехники применялись ПТРК "Корнет", значительно осложнившие использование танков и БМП.
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По некоторым данным, украинское командование задействовало силы 47-й, 82-й и 127-й бригад ВСУ, включая механизированные части. Но часть источников участие в штурме отводят 128-й горно-штурмовой бригаде, состоящей в основном из жителей Закарпатской области. Но в чём сходятся информаторы, так это в значительных потерях наступающей стороны.
Источник фото: ria.ru
Пускай первая волна наступающих сил ВСУ и захлебнулась в неудачной атаке, но на западную окраину Пятихаток к месту жарких стыков подтягиваются новые резервные части живой силы и техники.
Жарко и в другом селе Запорожской области - в Жеребянке, где уже второй день кипят серьёзные стычки. Настолько яростные, что в этот квадрат украинское командование перебросило усиление из бронированных машин, сняв последние с Каменского и Лобкового.
Первая попытка найти бреши в российской обороне была вчерашним утром, где с Лобковского направления в атаку были брошены БМП и танки с пехотным прикрытием. Ценой больших усилий и потерь был занят ряд домов, но контратака 19-й дивизии выбила украинские силы, полностью взяв под свой контроль село.
А тем временем находчивые российские сапёры ЦВО использовали "мотолыгу" как сухопутный брандер и разрушили украинский опорный пункт.