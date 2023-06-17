Военнослужащие российской армии, используя захваченный БТР ВСУ в качестве сухопутного брандера, подорвали украинский опорник. Вспомнить тактический ход российских моряков, которые в 1770 году уничтожили турецкий флот во время Чесменского сражения, в том числе и благодаря наполненным взрывчаткой и горючими веществами специальными кораблями-брандерами, решили бойцы одного из инженерно-саперных подразделений ЦВО.
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История такова: захватив ранее у ВСУ БТР, вероятно МТ-ЛБ, доверху забив его взрывчатыми веществами, российские сапёры запустили его на опорный пункт, удерживаемый украинскими военнослужащими. При приближении к инженерному сооружению, бронетранспортёр подорвали с помощью радиосигнала.
Источник фото: скриншот из видео на youtube.com
И как непосредственный участник тех событий, командир с полевым позывным "Барнаул", рассказал о мощном взрыве. Ведь в сухопутный "брандер" добавили около 3,5 тонны тротила и 5 авиационных боеприпасов ФАБ-100.
На первоначальном этапе "самоходной миной" управлял боец РФ, при приближении на удаление до 300 метров от опорника он выпрыгнул из машины, а дальнейшее управление стало дистанционным. После приближения к украинским силам технику подорвали.
Участников смелого и находчивого тактического хода наградили.
Брандер - это судно начинённое взрывчаткой, направляемое на корабли противника.
К слову, это не первый такой случай использования всем известной "мотолыги", как дистанционно управляемой большой бомбы.