Зарубежная пресса в лице Politico в своей статье рассказала о капитане ВВС Украины Владиславе Савельеве, в начале лета погибшего в ходе боевого задания на территории проведения СВО. Сам пилот ещё совсем недавно завершил двухлетние спецкурсы в США.
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Савельвев не был был новичком или начинающим пилотом. Лётчик с позывным "Кочевник" совершал полёты на МиГ-29. Принимал участие ещё в АТО на Донбассе. После чего как перспективный ученик полетел за океан повышать свою лётную квалификацию на авиабазу в Миссисипи по специальной международной программе по подготовке лётчиков.
Как только в 2022 году началась российская спецоперация, пилот судя словам журналистов, рвался на родину для участия в боях, но получил отказ, с приказом полностью закончить своё обучение.
Источник фото: politico.com
И по уточнённым данным лётные курсы не были посвящены освоению F-16, которые так хочет заполучить официальный Киев. Военные студенты из разных государств на американской базе ВВС осваивали английский язык, тренировались на тренажерах и учились управлять винтовым самолётом T-6 Texan.
Лишь в конце марта 2023 года Владислав смог вернуться на Украину, где уже в июне в одном из своих боевых вылетов попал под огонь российского ПВО и был сбит.
По сводкам российского Минобороны, сбили украинского пилота на истребителе Су-27 в районе Коптево в ДНР.