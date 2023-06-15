Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" загрузил на платформу мессенджера фотографию БМП Bradley, не "пережившую" прямого попадания снаряда РСЗО "Град" и выведенную из строя метким попаданием российского реактивного боеприпаса.
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Источник фото: eponym.ru
"Возвращаясь" в первые дни украинского контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, силы ВСУ недосчитались более десятков различных бронемашин только западного производства, в том числе стоящие на вооружении военно-политического альянса НАТО. Это танки немецкие Leopard 2, БМП американского производства Bradley и броневики MaxxPro.
Согласно данным, предоставленным самими же западными аналитиками, в результате первой волны украинского контрнаступления, ВСУ могли потерять до 15% всех имеющихся на вооружении украинских подразделений американских БМП.
Источник фото: "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
Такая ситуация определённо не может положительно сказаться на моральном духе, а главное полностью разрушило долго царящий пропагандистский миф о "неуязвимости" и "непобедимости" чисто западного оружия.
Стоит и учитывать негативный фон от попадания относительно такой целой техники в руки российских оружейников, изучающих такие единицы вплоть "до последнего винтика" для нахождения слабых мест и создания новых улучшенных боеприпасов.