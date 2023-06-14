По мнению немца русских заинтересуют трансмиссия танка и система управления огнём германской гусеничной машины

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Расследователь, работающий на издание BILD Бьёрн Штрицель в своей статье написал о захваченном российскими солдатами немецком ОБТ Leopard 2A6, простоявшим в поле без видимых повреждений. Так же российские военнослужащие получили доступ и к американскому БМП Bradley.

И как считает Штрицель, нет точных подтверждений насколько "проблемны" для ремонта эти конкретные гусеничные единицы.

И даже при условии ремонта со стороны русских инженерных сил эти бронированные машины практически невозможно будет использовать против Украины. Выстрелы для пушек российского и немецкого танков разные: германский танк стреляет выстрелами 120-мм, а массовая часть танков ВС РФ используют снаряды калибра 125-мм, например Т-90, Т-80, Т-72 с установленными пушками 2А46 и её модификациями.





Источник фото: rg.ru







Журналист рассказал, что военные оружейники россиян попытаются разобрать "до винтика" немецкий ОБТ 2A6 в поисках уязвимостей или для поиска технологий Запада, которые можно скопировать. Но захваченный "Леопард" несколько устаревший, так как данной версии уже больше двух десятилетий и она не содержит новейших усовершенствований.

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Но военная промышленность России наверняка заинтересуют система управления огнём немецкого танка, трансмиссия и ходовая часть гусеничной машины. А вся причина в том, что имея вес почти под 60 тонн бронемашина созданная немецкими инженерами развивает скорость несоизмеримо больше чем более лёгкий самый современный российский танк Т-90М, считает журналист.