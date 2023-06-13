У оставленных в пылу боя украинскими экипажами иностранных машин ещё работали двигатели

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Российские военнослужащие группы "Восток" получили доступ к танкам Leopard 2 производства Германии и к американским боевым машинам пехоты Bradley на Запорожском направлении. Соответствующую информацию в своём телеграм-канале Bradley опубликовало российское Министерство обороны.

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По свидетельству участвующих в трофейном рейде российских военных, у ряда оставленных машин работали двигатели. Именно от них происходил шум у стоящих гусеничных машин.





Источник фото: скриншот из видео Минобороны РФ





Позавчера пресс-служба МО РФ донесла информацию, что российские военнослужащие на запорожском, донецком направлениях за 24 часа вывели из строя или серьёзно повредили 11 танков ВСУ, в том числе и западную тяжёлую бронированную технику, такие как немецкие ОБТ "Леопард" в количестве трёх единиц.

Помимо западногерманских Леопардов в украинской армии недосчитались 16 броневиков, 17 БМП, американские гаубицы M777 и фронтовые машины ПВО Stormer на базе Хаммера.

Так же известно, что за первые дни украинского контрнаступления ВСУ потеряла в боях три из общего количества в шесть бронированных машин разминирования, сделанных на базе танка Leopard 2, переданных в ВСУ финской армией.





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