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По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам

Ничего из достигнутых договоренностей, взятых на себя украинской стороной, не выполняется, кроме того, официальный Киев грубо нарушает все договоренности
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   Российская Федерация изучает вопрос выхода из так называемой зерновой сделки, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с отечественными военкорами.

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   И как сделал акцент верховный лидер России, значительная, если не сказать, большая часть украинского зерна, отправляется не по своему первоначальному назначению, а идёт в те самые высокоразвитые страны, например государства Евросоюза. А украинская держава со всего этого имеет прекрасные по своим экономическим показателям доходы в валюте.

   И что очень интересно, выручка от экспорта продовольствия есть не что иное, как один из самых главных источников валютного профицита для Украины.

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Источник фото: kp.ru


   Владимир Владимирович считает, что продление зерновой сделки, как и её первоначальный запуск стал возможным по причине большого желания помочь развивающимся странам - российским друзьям. Второй причиной "зернового коридора" со 100% гарантией является попытка разблокировать санкционное давление с отечественного сельхозсектора, впрочем неудачная.

   Но что по итогу получила Россия? Россия была обманута снова, причём многократно, подвел итоги российский верховный президент.

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   А взять ту же первоначальную цель: передать драгоценное зерно странам Африки. А на выходе получается обычный арифметический "нуль". В африканские государства практически ничего не поступает из зерновой массы, выращенной на Украине. Поэтому единственное, что остаётся России, это взять и выйти из несправедливой и невыгодной зерновой сделки, - резюмировал Путин. К тому же маршрут, по которому идут морские судна с грузами зерна, на регулярной основе задействуется как удобный "фарватер" для атаки российских кораблей морскими беспилотными катерами.

   Так в дальней акватории Чёрного моря на российский корабль-разведчик "Иван Хурс", принадлежащий ВМФ РФ, было осуществлено внезапное нападение дистанционно оперируемыми катерами ВМС ВСУ. Российский корабль сумел отбиться и поразить украинские надводные беспилотники. Причём наблюдение за "Иваном Хурсом" вели не только с военных спутников НАТО, но и с западных гражданских кораблей.


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СРК "Иван Хурс". Источник фото: ria.ru


   Владимир Путин прокомментировал и текущую ситуацию, совершенно неподходящую под параметры достигнутых договоренностей. Возьмем "голые цифры": только 3% экспортируемого украинского зерна добралось до беднейших стран нашей планеты. А колебание процентного соотношения из всего вывезенного так же вызывает лишь горькую гримасу: переданное количество от общего объема держится в районе 3.2-3.4%. И тут пришёл черёд удивиться цифре в 40% - именно столько зерна "плывёт" в благоденствующие и хорошо очищающие себя экономически государства Евросоюза. Эти страны как раз и есть основные выгодоприобретатели зерновой сделки, получающие зерно в существенном количестве.

   И как заверил российский президент, даже если Российская Федерация уйдет из сделки с украинским зерном, то Россия "не бросит" беднейшие страны планеты, а будет бесплатно отправлять им зерно, которые на данный момент в бесперебойном режиме идёт с восточноевропейской республики (Украины). Именно вот эти "три процента" РФ готова заместить, безвозмездно передавая беднейшим государствам своё зерно.

   Разумеется такие действия по гипотетическим поставкам уже российского зерна будут обсуждаться. Но будут обсуждаться не с западным сообществом, чувствующим себя прекрасно и комфортно с украинским зерном, а будут проговариваться с правителями африканских стран на ближайшей встрече. 


Источник фото: rbc.ru


   А что касаемо зерновой сделки и её потенциального будущего, то вероятно Россия прекратит свое участие и поддержку в несправедливом договоре между Украиной и РФ. Именно такую картину обрисовал Путин перед присутствовавшими российскими военкорами.

   По уточнённым данным, вместо Африки, куда должно было направляться украинское зерно, больше всего его на европейском континенте получили такие страны ЕС, как Италия, Нидерланды, Испания, рассказал российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. А если помимо украинской пшеницы взять для примера такие сельскохозяйственные культуры как кукуруза, соевые бобы и рапс, то доля европейских государств возрастает до возмутительных 60-100 процентов. Получается сельхозпродукцию получают совсем не те страны, которые самым серьёзным образом нуждаются в продовольствии и его производных.


Источник фото: rg.ru


   Так по осенним данным, из 21 одного корабля, участвующего в перевозе зерна из украинских портов, только 2 судна предназначались для подвоза зерна в беднейшие страны мира. А как только долю кораблей, доставляющих зерно увеличили до 80 кораблей, количество единиц, перевозивших зерно в Африку осталось прежним, то есть два корабля. Патрушев не удержался, и назвал такие европейские страны обыкновенными колонизаторами, за века ни на йоту не отказавшиеся от своих колонизаторских привычек.

   А вот кто ещё точно является счастливым получателем барышей и дипломатических "сливок", так это господин Реджеп Эрдоган. Без зазрения совести назвавший свои усилия "предотвращением угрозы голода для миллиардов людей по всему миру". Хотя это далеко не так, как видно из свежей статистики по поводу 3%. И казалось бы, Эрдоган мог бы увеличить эту долю помощи африканским странам до более существенной цифры. Но воз и ныне там: за полгода не изменилось абсолютно ничего, кроме того что турецкий президент повторно занял должность руководителя своей страны.


Хлебобулочное изобилие в одном из итальянских магазинов. Источник фото: lacucinaitaliana.com


   Кроме того не стоит забывать, что благодаря, в том числе и зерновой сделке, стоимость зерна на мировом стремительно уменьшается, когда апрельские цены на этот вид продовольственной номенклатуры упали на серьёзные 2,3%, что стало самым низким значением с июля 2021 года.

   Зерновой договор между Украиной и Россией был заключен при посредничестве турецкой республики и ООН. Он уже трижды продлялся. Сама сделка условно разделена на две части. В первой половине гарантируется безопасная транспортировка украинского зерна из портовых объектов Одессы, Южного и Черноморска. Согласно второй половине, с российской сельхозпродукции и минудобрений должны быть сняты соответствующие санкции.



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