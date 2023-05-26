В настоящий момент достоверно утверждать есть ли минимальные повреждения на корпусе корабля нельзя до момента входа судна в севастопольскую бухту

48 часов назад российское Минобороны рассказало, что в акватории Черного моря на российский разведывательный корабль "Иван Хурс" принадлежности ВМФ РФ было совершено нападение 3-мя дистанционно управляемыми катерами ВСУ в нейтральных водах. Корабль Черноморского флота занимался охраной подводных газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". В опубликованном видео демонстрируются кадры поражения беспилотного катера ВСУ.

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На самих кадрах из видео нет момента контакта поверхности боевого судна и корпуса атаковавшего беспилотника, съемка остановлена во время погони такого катера за российским СРК. Пока что сложно сказать, смог ли без повреждений отбиться экипаж военного судна. Для этого нужно дождаться швартовки корабля в порту Севастополя.





Источник фото: iz.ru





По словам компетентных источников демонстрационная атака на российский военный корабль в нейтральных водах рядом с проливом Босфор может гарантированно свидетельствовать о наивысшей степени интеграции по линии взаимодействия между НАТО и морскими силами Украины.

Можно признать, что украинские военные выбрали один из самых нужных, но в то же время беззащитных кораблей ЧФ ВМС РФ. Судно способно противостоять таким угрозам лишь с помощью крупнокалиберных пулемётов да установок ПЗРК на палубе. Такой разведчик практически всегда передвигается без военного эскорта, но в то же время от его наличия в море сильно зависит качество управления всем российским флотом в акватории Черного моря.

Предположительно за "Иваном Хурсом" долго следили с помощью спутников и гражданских западных фирм, да и чего скрывать, непосредственно с помощью морских сил НАТО тоже, прежде чем совершить спланированную атаку. А потом последовательно атаковали силами трех надводных дронов.

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