По мнению украинского министра как только ВСУ получат такую ракету, то США не побоятся передать военным силам восточноевропейской республики и свои дальнобойные ракеты

ВСУ в будущем получит дальнобойные ракеты собственной разработки и производства. Полноценные исследования в этой области уже проводятся. С такими новостями из мира украинского ВПК ознакомил широкую общественность министр обороны Украины Алексей Резников.

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По словам высокопоставленного функционера, украинская держава имеет все возможности для создания ракеты с радиусом боевой работы до 1 000 километров и больше. На разработку дальнобойного вооружения тратятся существенные средства, заявил министр.





Резников. Источник фото: ria.ru





Кроме того высокий чин подчеркнул, что у Украины имеется богатый "бэкграунд" в создании ракет в прошлом. И даже в совсем недалёком. Так был реализован в металле проект "Нептун", позволивший прикрыть Черноморское побережье от российских кораблей. Кроме того Резников упомянул и оперативно-тактический комплекс "Гром-2".

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Но вот что не понравилось главе оборонного ведомства Украины, так это позиция западных партнёров, отказавшихся передавать ВСУ дальнобойные ракеты из-за опаски вызвать обострение текущей ситуации. И как развивает свою мысль министр, если Украина создаст ракеты с дальностью пуска более 400 км, то США передадут и своё дальнобойное ракетное вооружение.