До американского судна оставалось не более 150 метров

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Военный корабль принадлежности Китая преднамеренно чуть не совершил навал на американский эсминец в Тайваньском проливе. О ЧП в морской акватории рассказали в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.

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По утверждению американской стороны военное судно КНР без серьёзных оснований на то стало совершать небезопасные перемещения перед носом эсминца ВМС США.

По уточнённым данным китайский корабль совершил обгон по левой стороне и прошел перед носом эсминца в пределах 137 метров.





Источник фото: topcor.ru





У ситуации были и сторонние наблюдатели: момент "подрезающего" маневра своими собственными глазами наблюдали моряки HMCS Montreal - корабля канадской принадлежности, совершавшего вместе с американскими коллегами поход в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

И то самое видео как раз и сняли они. Как только корабль КНР набрал максимальный ход, он сблизился с USS Chung Hoon на расстояние в 150 ярдов. После сразу же повторил подобную тактику. Командование американского эсминца приняло решение убавить скорость и сменить курс движения.

Известно, что это уже второй случай перехвата американского корабля силами надводного состава флота КНР за последнее время.

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