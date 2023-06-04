Военный корабль принадлежности Китая преднамеренно чуть не совершил навал на американский эсминец в Тайваньском проливе. О ЧП в морской акватории рассказали в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.
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По утверждению американской стороны военное судно КНР без серьёзных оснований на то стало совершать небезопасные перемещения перед носом эсминца ВМС США.
По уточнённым данным китайский корабль совершил обгон по левой стороне и прошел перед носом эсминца в пределах 137 метров.
Источник фото: topcor.ru
У ситуации были и сторонние наблюдатели: момент "подрезающего" маневра своими собственными глазами наблюдали моряки HMCS Montreal - корабля канадской принадлежности, совершавшего вместе с американскими коллегами поход в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.
И то самое видео как раз и сняли они. Как только корабль КНР набрал максимальный ход, он сблизился с USS Chung Hoon на расстояние в 150 ярдов. После сразу же повторил подобную тактику. Командование американского эсминца приняло решение убавить скорость и сменить курс движения.
Известно, что это уже второй случай перехвата американского корабля силами надводного состава флота КНР за последнее время.