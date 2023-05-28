Российская армия используя все возможности 28 мая нанесла так называемый удар возмездия по местам расположения ВСУ на территории Украины. Об этом написал российский телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны ". Акт справедливости стал возможным после гибели российских офицеров на Брянщине.
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В ходе результативной атаки в Железном Мосту Черниговской области были поражены строения, используемые украинскими военнослужащими, как места временного размещения для солдат и офицеров ВСУ. Подверглись ударам и замаскированные склады, переоборудованные для конспирации и скрытности из жилых домов.
Источник фото:regnum.ru
Субботним днём на территории Брянской области на отрезке трассы Бровничи - Сушаны украинский дрон-камикадзе совершил атаку на внедорожник "Нива" в котором находились офицеры отечественного оборонного ведомства. Результатом нападения стала гибель двух военнослужащих армии России.
Помимо поражения военных целей на Черниговщине в Житомире прозвучал каскад сильных взрывов. По всей территории области объявлена воздушная тревога.
Известно, что ВС РФ наносят удары по критически значимой инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после действия спецслужб Украины, приведших к повреждению Крымского моста.
Совсем недавно в мировой сети Интернет появились кадры работы звена Су-34 против групп украинских ДРГ, проникших в приграничный район Белгородской области.