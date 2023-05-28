В ходе ответной атаки были поражены военные объекты в Черниговской области Украины и ряде смежных регионов

RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке

-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке

Российская армия используя все возможности 28 мая нанесла так называемый удар возмездия по местам расположения ВСУ на территории Украины. Об этом написал российский телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны ". Акт справедливости стал возможным после гибели российских офицеров на Брянщине.

реклама

В ходе результативной атаки в Железном Мосту Черниговской области были поражены строения, используемые украинскими военнослужащими, как места временного размещения для солдат и офицеров ВСУ. Подверглись ударам и замаскированные склады, переоборудованные для конспирации и скрытности из жилых домов.





Источник фото:regnum.ru





Субботним днём на территории Брянской области на отрезке трассы Бровничи - Сушаны украинский дрон-камикадзе совершил атаку на внедорожник "Нива" в котором находились офицеры отечественного оборонного ведомства. Результатом нападения стала гибель двух военнослужащих армии России.

Помимо поражения военных целей на Черниговщине в Житомире прозвучал каскад сильных взрывов. По всей территории области объявлена воздушная тревога.

Известно, что ВС РФ наносят удары по критически значимой инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после действия спецслужб Украины, приведших к повреждению Крымского моста.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Совсем недавно в мировой сети Интернет появились кадры работы звена Су-34 против групп украинских ДРГ, проникших в приграничный район Белгородской области.